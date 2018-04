Det er svært at gennemskue prisen, det er besværligt at checke ind og ud, og mange føler sig overvåget. Det er blandt årsagerne til, at hver tredje passager fravælger at bruge Rejsekortet. Og det bliver de straffet for på pengepungen.

Det mener Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk på baggrund af en ny undersøgelse fra organisationen.

»Vi synes, at de her tal peger på, at rejsekortet ikke er for alle, så der er grund til at kigge på, hvad alternativerne koster,« siger Laura Kirkegaard, afdelingschef for Passagerpulsen.

Undersøgelsen viser, at 30 procent af de 2.052 danskere, der har deltaget, ikke vil bruge Rejsekortet til trods for, at enkeltbilletter ofte koster det dobbelte. De passagerer bør ikke skulle gribe så dybt i lommerne, blot fordi de ikke bruger Rejsekortet, lyder det.

»Der er en betydelig gruppe, som man ikke skal tvinge over på Rejsekortet med så store prisforskelle, som det er tilfældet nu. En kontantbillet til to zoner i hovedstaden koster 24 kroner, og det er et stort hop fra de 12 eller 15 kroner, som det koster med rejsekortet,« siger Laura Kirkegaard og fortsætter:

»Mange opfatter de store prisforskelle som en form for tvang, og det er ikke hensigtsmæssigt, at man på den måde skruer op for pisk i stedet for gulerod og på den måde risikerer at udelukke folk fra at bruge den kollektive transport.«

Hvilken billettype bruger du mest, når du rejser med kollektiv transport?

Eskil Thuesen er ressourcedirektør i Movia, et af de store trafikselskaber bag Rejsekortet, og han glæder sig over, at Rejsekortet har en stigning i antal brugere, efter en sønderlemmende rapport fra Statsrevisorerne i 2014 viste, at andelen af rejsende, der fandt det besværligt at bruge kortet, var steget to år i træk.

»Så længe vi kan se, at flere og flere bruger Rejsekortet, mener jeg, at vi er på rette vej,« siger han.

Ingen billigere billetter på vej

Han giver ikke meget for kritikken af, at prisen for enkeltbilletter typisk er dobbelt så stor sammenlignet med Rejsekortet.

»For tre år siden fik vi meget skældud for, at Rejsekortet ikke altid var den billigste løsning, og nu er det så lykkedes i sådan en grad, at nogen nu spørger, hvorfor det skal være dyrere at købe enkeltbilletter.«

»Vi bruger kræfterne på at få folk over på Rejsekortet. Alle kan bruge det, og man bliver aldrig snydt, fordi det altid er billigere end enkeltbilletter, og det er afgørende for os,« siger Eskil Thuesen.

Ifølge Movia-chefen skal danskerne ikke forvente at se billiger enkeltbilletter.

»Jeg tror ikke, der er så stor chance for, at enkeltbilletter bliver billigere. Det er billigere for os at drive Rejsekortet, eksempelvis koster en SMS-billet os to kroner, mens en to-zoners rejse koster os 22 øre. Og vi vil hellere bruge pengene på busser end på teleselskaberne.«