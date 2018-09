Hver femte psykiatriske patient bliver genindlagt efter kort tid. Det viser nye tal fra Sundhedsministeriet.

København. Nye tal fra Sundhedsministeriet viser, at hver femte psykiatriske patient bliver indlagt igen, kort tid efter at de er blevet udskrevet. Det skriver Politiken.

Årsagen er mangelfuld behandling og dårligt samarbejde, lyder det fra pårørende og læger.

I rapporten fra Sundhedsministeriet, som Politiken har kigget på, fremgår det, at 22,3 procent af alle indlagte patienter i psykiatrien bliver akut genindlagt senest 30 dage efter udskrivelsen.

Rapporten er den årlige karakteruddeling til sundhedsvæsenet.

Ifølge Gitte Ahle, der er formand for landets psykiatere, er tallene udtryk for, at patienterne ikke får den behandling, de har brug for, før de bliver udskrevet.

- Antallet af genindlæggelser vidner om, at de indlæggelser, vi har, er alt for korte, og det er de, fordi vi mangler kapacitet til at have patienterne indlagt i tilstrækkelig tid til, at vi kan give en ordentlig behandling, siger Gitte Ahle til Ritzau.

Og indlæggelsestiden er grundlæggende for, hvordan kvaliteten af behandlingen er.

I psykiatrien har man netop brug for tid og ro for at give patienterne en ordentlig behandling og stille en ordentlig diagnose, mener hun.

- Det skal være fagligheden, der afgør kvaliteten. Det skal ikke være logistikken, der bestemmer, hvornår man udskriver en patient, siger Gitte Ahle.

Der har ellers i årevis været fokus i psykiatrien på at undgå akutte indlæggelser, uden at det er blevet bedre. Og det bekymrer Thorstein Theilgaard, der er generalsekretær i pårørendeforeningen Bedre Psykiatri.

- Jeg bliver vred og forarget. Fordi det her handler jo om mennesker, som ikke får den behandling og støtte, som de har brug for for at komme mest muligt tilbage til livet.

Til Politiken siger sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (V), at regeringen vil prioritere psykiatrien i sin kommende psykiatrihandleplan.

/ritzau/