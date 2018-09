Patienter med kræft i bugspytkirtlen venter længst tid på behandling, viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen.

København. 19 procent af alle kræftpatienter får ikke behandling inden for standardforløbstiden.

Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen for andet kvartal.

Standardforløbstiden er den ventetid, fagfolk mener er passende og realistisk, fra kræften opdages, til behandlingen starter.

Patienter med kræft i bugspytkirtlen i Region Hovedstaden er dem, der må vente længst på kirurgisk behandling. Her er det hele 63 procent af patienterne, der ikke får behandling inden for den forventede tid.

Tallene for kvartalerne i de seneste fire år har svinget på mellem 80 og 85 procent, der kommer i behandling inden for standardforløbstiden.

Hos Kræftens Bekæmpelse er man bekymret for tallene.

- Desværre er tallene ikke blevet meget bedre. Der mangler stadigvæk et stykke vej op til det, som patienterne er blevet stillet i udsigt, og det er ikke godt nok, siger administrerende direktør Jesper Fisker.

Socialdemokratiet var i november ude med et udspil, hvor partiet ville afsætte 400 millioner kroner til at nedbringe ventetider på kræftbehandling, og det ærgrer Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, at der ikke er sket forbedringer.

Han vil have regeringen til at tage affære.

- Det er ikke tilfredsstillende, og derfor skal det her område prioriteres højere. Vi bliver nødt til at sørge for, at det bevæger sig i den rigtige retning, og det er ikke tilfældet nu.

- Vi skal have et andet ambitionsniveau i Danmark, siger han.

I Sundhedsstyrelsen forklarer Janet Samuel, der er enhedschef for planlægning, at det ofte et spørgsmål om kapacitet på sygehusene, der gør, at ventetiderne bliver længere.

Men man vil aldrig komme til at opleve, at alle patienter vil få behandling inden for standardforløbstiden, og det er kun godt, forklarer Janet Samuel.

- Nogle kræftpatienter har bedst af at vente med behandling, for eksempel på grund af helbredet, eller fordi patienten selv ønsker at vente med at starte behandling, siger hun.

Sundhedsstyrelsen har bedt de regioner med den længste ventetid inden for bestemte kræfttyper om at redegøre for årsagen til ventetiderne.

Det drejer sig om Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Nordjylland og er inden for kræftområderne hoved- halskræft, kræft i bugspytkirtlen, kræft i nyren og lungekræft.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

