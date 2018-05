Den har endnu ikke været åben i en uge. Men en ny attraktion i Nordsjælland har allerede fået de nærmeste naboer til at gå til den lokale borgmester for at få gjort noget ved de gener, de mener, at forlystelsen medfører.

Store Bededag åbnede Nivå Klatrepark - formentlig til stor fornøjelse for en masse børn og barnlige sjæle, men nogen stor fornøjelse er det ikke for naboerne.

Carsten Ralf Petersen, Formand for grundejerforeningen Skovparken, der ligger ved siden af klatreparken, fortæller til Uge Nyt, at banen, der består af en række plateauer, der er placeret i fem meters højde i træerne i skoven, medfører, at banens brugere kan glo lige ned i de tilstødende haver.

»Vi frygter, at brugerne fra svævebanen både kan se ned i vores haver, når de står på plateauerne, men også den larm, der er, når de jubler og hviner, mens de suser afsted på stålwiren,« siger han til Uge-Nyt.

Grundejerforeningen ligger i et område, hvor der er strenge restriktioner for, hvad boligejerne må foretage sig, og husejerne må eksempelvis kun slå græs mellem klokken 8 og 13 om søndagen, skriver avisen.

Derfor er Carsten Ralf Petersen utilfreds med, at han og de andre husejere ifølge ham selv ikke er taget med på råd, da planerne om klatrebanen blev drøftet i kommunen.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) indviede banen i fredags og besøgte i samme anledning naboerne for at høre deres indvendinger.

Han vil nu undersøge sagen, lyder det.