Vi har ventet på den længe, men nu er den her: Forårsvarmen.

Rent faktisk kan det blive helt sommerligt denne weekend med temperaturer på op til 20 grader - og nogle steder endda endnu varmere.

Det fortæller den vagthavende meteorolog hos DMI, Lars Henriksen, til BT.

»Søndag ser ud til at blive højdespringeren, hvad temperaturen angår,« forklarer han.

De fleste egne af landet vil søndag opleve temperaturer på omkring 15 til 18 grader, måske endda 20 grader.

»Det kan ikke udelukkes, at man kan komme en anelse højere op i Jylland nogle steder og få over 20 grader. Så det er det, vi kan kalde en varm søndag,« siger Lars Henriksen.

Det er særligt i Midt- og Vestjylland og Syd- og Sønderjylland, at der er chance for at se termometrene vise 20 grader eller mere. Der er dog umiddelbart også chance for det i Nordvestsjælland eller i de nordligste dele af Fyn.

Ét sted bliver det en del koldere

Også lørdag bliver en rigtig fin forårsdag med temperaturer omkring 10-15 grader, mens man i det sønderjyske vil kunne komme op på omkring 17 grader. Dog bliver solskinnet en anelse mere 'sløret' end om søndagen, da der ligger nogle tynde skyer i vejen.

»Så der bliver ikke sol fra en skyfri himmel, men den er der,« siger Lars Henriksen.

Man skal dog både lørdag og søndag være opmærksom på en enkelt ting: Hvis man vil have det varmt, skal man holde sig væk fra syd- og sydøstvendte kyster, da pålandsvinden de steder vil gøre det væsentligt koldere at opholde sig der.

»Der er store kontraster hen over landet. Skal man have varmen, så skal man ikke køre ud til de her kyster. Men er man ligeglad med varmen og bare vil nyde det gode vejr generelt, så er det selvfølgelig lige meget, for alle steder får sol,« forklarer meteorologen.

Hvis man lørdag eller søndag tager en tur ud til en kyst med pålandsvind, skal man derfor være forberedt på temperaturer på mellem fem til ni grader.

Når søndagen går på hæld, gør det gode vejr det samme.

»Søndag er ligesom slutningen på det her varme vejr. Når vi kommer ind i næste uge, så går det altså ned ad bakke igen med temperaturen. Det er ikke fordi, at det bliver decideret koldt, men vi ryger nedad stille og roligt,« forklarer Lars Henriksen.

Tirsdag får vi derfor mellem otte og 13 grader, mens vi onsdag ryger ned på mellem seks og 12 grader.

»Så stiger temperaturen så igen lidt sidst på ugen,« siger meteorologen og slutter:

»Så det her er en god weekend til at komme ud at ordne haven og sådan nogle ting og sager.«