458 patienter er på et år blevet fyret af deres praktiserende læge. Det bekymrer Danske Patienter.

København. Sidste år valgte praktiserende læger at "frasige sig" 458 patienter, fordi de eksempelvis ikke fulgte lægernes anvisninger eller udviste en uacceptabel adfærd.

Det fremgår af en rundspørge, som Berlingske har foretaget i de fem regioner.

Det er bekymrende, mener Danske Patienter, som efterlyser en analyse af, hvilke patienter der frasiges.

- Man kan frygte, at det er de patienter, som har det allerdårligst, der ryger ud, såsom misbrugere og folk med psykiatriske diagnoser, siger Camilla Hersom, der er formand for Danske Patienter, til Berlingske.

- Hvis de har svært ved at få en tilknytning til en praktiserende læge, står vi med en alvorlig udfordring, siger hun.

Der er to paragraffer i overenskomsten mellem de praktiserende læger og regionerne, der giver mulighed for, at lægerne kan frasige sig patienter, som de ikke længere ønsker at behandle.

Det kan ske, hvis patienten optræder voldeligt eller truende.

Men 94 procent af sagerne om frasigelserne fra i år skyldes, at patienten "ikke følger lægens anvisninger" eller udviser en så "uacceptabel adfærd", at tillidsforholdet mellem de to "må anses for brudt".

- Det er, når folk er grænseoverskridende i deres adfærd, at man skrider til en frasigelse, siger formanden for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Region Syddanmark, Jørgen Skadborg, til Berlingske.

- Det vil for eksempel sige, hvis de bruger meget groft sprogbrug, smækker med døren og opfører sig dårligt over for personalet. Det er ikke, fordi vi ikke kan få vores patienter til at holde op med at ryge eller drikke eller få dem til at tage medicinen, som de skal, forsikrer han.

Når en læge frasiger sig en patient, skal regionen meddele den pågældende, at man kan vælge eller få tildelt en anden læge.

Men det er svært i nogle områder af landet, hvor der er lægemangel, påpeger Danske Patienter.

/ritzau/