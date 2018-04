Det er gået alt, alt for vidt, når teleselskaber tvinges til at udlevere data på mange tusinde af deres kunder, der måske, måske ikke, har overtrådt loven online ved eksempelvis ulovlig download af film og tv-serier.

Det mener Telenor, der nu i Østre Landsret har taget kampen op mod, at advokatfirmaer ganske let får adgang til at se, hvad danskerne har foretaget på nettet, skriver Børsen.

»Som branche har vi i 2016 og 2017 udleveret oplysninger på flere hundrede tusinde kunder, som efterfølgende har fået breve fra private advokatfirmaer,« siger Mette Eistrøm Krüger, der er juridisk direktør hos Telenor, til avisen.

Hun henviser til de mange danskere, der har oplevet at få breve fra advokatfirmaer som Opus Law og Njord Law Firm, hvor afsenderne har anmodet modtagerne om at betale erstatning for at have set film ulovligt gennem enten download eller streaming.

Særligt pirattjenesten Popcorn Time gjorde det let for brugerne at få adgang til alverdens film.

I november 2016 fik den første dansker siden 2008 en dom for ulovlig download. 5.000 kroner i bøde samt 1.560 kroner i sagsomkostninger, lød straffen.

Har du ulovligt streamet eller downloadet film og/eller serier?

Teleselskaber i Danmark gemmer brugerdata på deres kunder i et år, fordi de er forpligtet til det.

For at advokaterne kan få adgang til teleselskabernes brugerdata kræver det en dommerkendelse. Og den gives næsten per automatik, skriver Børsen.

Af brugeroplysningerne fremgår såkaldte IP-adresser, hvorigennem det kan spores, hvor internetbrugerne har fysisk adresse, og således ved advokatfirmaerne, hvor de skal sende brevene med erstatningskrav til.

Østre Landsret har otte uger til at afsige en dom i sagen.