Fredag stødte politiet på et noget mærkværdigt syn, da de fandt en afbrændt hund ved Egå Engsø i Jylland. Nu leder de efter gerningsmanden.

Det var et tip fra en borger, som fik politiet på sporet af sagen. Men på trods af at have fundet ejeren står de står stadig tilbage med spørgsmålet: Hvem har sat ild til hunden?



»Hunden havde en chip i øret, og på den måde har vi fundet ejeren, som hævder, at den blev solgt for tre måneder siden, og det arbejder vi videre med,« fortæller Jensen Henrik Jensen, vagtchef i Østjyllands Politi, til BT.



Han forklarer samtidig, at politiet ikke helt kan vurdere, hvor galt den er kommet til skade, og at det kun er ud fra registeret, at de kan se racen på den afbrændte hund.



»Den er forkullet, men vi kan stadig se, at det er en hund. Den er registreret som en boxer, det er kun derfra, jeg kan se racen, så med det forbehold skal det nok passe,« siger vagtchefen.