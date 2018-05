En australsk hyrdehund bliver ikke aflivet, selvom den bed et-årige Lili i ansigtet på en besøgsgård i Nordjylland den 14. maj.

Det skriver DR.

Den et-årige pige var med sine forældre på Skallerup Seaside Resort nord for Lønstrup i Nordvestjylland og ville under en udflugt på feriecenterets besøgsgård klappe forpagterens hund. Det fik hunden til at bide Lili i ansigtet, så hun måtte syes med syv sting sting på Aalborg Universitetshospital.

Men efter at have afsluttet sin efterforskning i sagen, konkluderer Nordjyllands Politi, at hunden ikke skambed den lille pige. Derfor vil de ikke anbefale aflivning.

»At skambide vil sige, at hunden for eksempel har bidt igennem huden, rusket pigen eller bidt hende flere gange. Vi har afhørt flere vidner og fået en lægeerklæring, og jævnfør forklaringerne har vi ikke grund til at tro, at der er tale om skambid,« siger politiinspektør Claus Danø til DR P4 Nordjylland.

Jeg er pissegal Pigens far Nikolaj Pedersen om politiets afgørelse

Politiet har sendt vurderingen af sagen til hundens ejer, som har 14 dage til at svare. Derefter vil hundens skæbne endegyldigt blive afgjort. Eksempelvis kan krav om mundkurv eller at den altid skal gå i snor komme på tale, fortæller Claus Danø.

Modelfoto. En australsk hyrdehund bed en et-årig pige i ansigtet, men bliver ikke aflivet. Modelfoto. En australsk hyrdehund bed en et-årig pige i ansigtet, men bliver ikke aflivet.

Den lille piges forældre er rasende over politiets afgørelse og har kontaktet en advokat.

»Jeg er pissegal. Man er snotdum, hvis man ikke kan se, at der er tale om mere end et bid. Hun har en flænge, der er en halv centimeter dyb og krævede tre sting. Så skal hun være blevet rusket, for at det kan ske,« siger Lilis far, Nikolaj Pedersen til Ekstra Bladet.

Synes du, at en hunden burde aflives efter at have bidt den et-årige pige?

Han mener, at hundeejeren skal straffes og tvivler også på politiets objektivitet i sagen, fordi de valgte ikke at rykke ud, da de fik anmeldelsen af hundebidet.

Lilis sår er ved at hele, men hendes mund hænger stadig i venstre side. Hendes far frygter, at muskelvævet har lidt skade.