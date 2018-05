I videoen herover kan du se optagelserne af ulven, der bliver skudt fra en bil.

Hvis ikke man lever med ulve til hverdag, så skal man lade være med at tage stilling til, hvorvidt ulve er et problem i Danmark eller ej. Det mener i hvert fald freelancejournalist Lise Møller Schilder, der lørdag har skrevet et debatindlæg i Jyllands-Posten.

Freelancejournalisten har ellers tidligere været på ulvevennernes vogn, men efter at have boet flere perioder i den nordlige del af Georgien, der huser en del ulve, er det gået op for hende, at det i visse situationer kan være nødvendigt at skyde en ulv, hvis den f.eks. vil gå til angreb på mennesker eller dyr.

Siden 2012 har ulve stille og roligt spredt sig ud over Jylland. Den 16. april i år blussede debatten om ulvens berettigelse i Danmark op, da en 66-årig mand d. 16. april ved Ulfborg skød en fredet ulv.

»For et år siden ville jeg have syntes, at han var en kæmpe nar, ja nærmest kilden til alt ondt her på jorden. I dag forstår jeg ham godt,« skriver Lise Møller Schilder.

BT har talt med Lise Møller Schilder og fået hende til at uddybe, hvorfor hun har forståelse for manden, der for nylig skød den fredede ulv.

»Hvis man har en ulv i baghaven, så kan jeg godt forstå, at man skyder den, især hvis man har børn. I Georgien var der f.eks. en lille dreng, der blev slået ihjel af en ulv,« siger Lise Møller Schilder.

Senest i februar måned har hun oplevet ulvene på tæt hold i Georgien og har måttet holde sig inden døren om natten, mens ulvene har 'lusket rundt' om det hus, hun boede i.

»Jeg har sommetider været bange, hvis vi har gået ude om aftenen og samlet sten for at beskytte os selv. Det er ikke så rart,« siger hun.

I Georgien er ulven fredet ligesom i Danmark, men man må gerne skyde ulven, hvis den kommer for tæt på ens hjem eller dyr. Så længe der ikke er tale om decideret jagt. Den lovgivning bifalder Lise Møller Schilder:

»Jeg synes ikke, man skal udrydde ulven, men hvis man føler sig truet, så må man jo gøre noget. Debatten herhjemme er meget enten eller, men måske ville det være en gode ide at inddrage dem, der lever med ulvene tæt på, og så på den baggrund tage kvalificeret stilling til, hvad der er det bedste, så folk kan leve et almindeligt liv,« siger hun.

I Georgien opdrætter lokalbefolkningen store, territoriale fårehunde, hvis job er at beskytte mennesker og dyre mod ulve. De skal med andre ord kunne slås og eventuelt slå ulve ihjel og er altså ikke familiens bedste ven, men har en funktion på samme måde som en slædehund. På spørgsmålet om, hvorvidt vi så også bør have den slags hunde i Danmark, svarer freelancejournalisten:

»Hvis man har køer eller får på græs, så kan jeg godt se, at det gav mening. Men det kan godt være besværligt at have så store hunde,« siger hun.

I sit indlæg skriver Lise Møller Schilder, at folk der ikke har prøvet at leve med ulve til hverdag, skal ’tie stille’. På telefonen er hun dog ikke helt så bombastisk:

»Selvfølgelig skal folk have lov til at have en mening, men når man er en af dem, der har en ulv i baghaven, så er det måske ikke så relevant, hvad de, der ikke har prøvet det, mener«.