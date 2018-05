Et rørende billede af en ægtemand, som holder sin svært demente kone i sin favn, er gået viralt på Twitter.

Den amerikanske kvinde Phyllis Feener på 57 år blev i 2013 diagnosticeret med demens. Hendes sygdom er siden blevet værre, og i dag kan hun næsten ikke gøre noget selv og glemmer navnene på sine familiemedlemmer.

En hospitalsseng er fragtet til hendes hjem for at give den demensramte kvinde lidt ekstra pleje i hendes sidste tid.

Phyllis Feeners mand, Stan Feener, står for meget af plejen af sin kone. Og det gør han eksemplarisk, hvis man skal tro parrets fælles datter, Kelli Taylor.

Hun tog den 17. april et billede af sin far, som sidder med sin kone i favnen. På tidspunktet for billedet er Phyllis Feener ved at falde i søvn.

Billedet har taget verden med storm. Således er det blevet delt 120.000 gange på Twitter og har fået 622.000 likes.

Til billedet skriver Kelli Taylor:

’Mine forældre har været gift i 34 år. Min mor er i de sidste stadier af en svær demens (diagnosticeret for fem år siden, da hun var 53). Min far tager sig nu af hende på fuldtid. Hun husker ikke altid hans navn, men hun ved, at hun er tryg med ham. Hvis det ikke er ægte kærlighed, så ved jeg ikke, hvad er.’

My parents have been married for 34 years. My mom is in the final stages of young onset dementia (diagnosed 5 years ago at 53). My dad cares for her full-time. She doesn’t always remember his name but she knows she is safe with him. If that’s not true love, I don’t know what is. pic.twitter.com/8oW2n4mGza — Kelli Taylor (@keenertaylor) 26. april 2018

»Jeg ville lade mine følgere og venner vide, hvad der foregik. Jeg forventede ikke, at det blev delt så meget. De har altid været tætte og kærlige. Nu ønsker hun det endnu mere,« siger Kelli Taylor.

Stan Feener tager sig nu af sin kone hele dagen lang, og han har oprettet en GoFundMe-side, der hjælper med at finanseire pleje af hans kone.

Støttesiden blev oprettet i maj 2017, og i sidste uge nåede den op på 18.000 dollars (111.700 kroner) – det er langt over målet på 13.000 dollars (80.600 kroner).