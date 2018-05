København er flere gange kåret til verdens bedste cykelby. Nyanlagte, brede cykelstier med glat asfalt gør det let og bekvemt at komme rundt i hovedstaden på to hjul.

Anderledes bumpet og hullet er det at køre rundt på fire hjul. Vejene er nemlig så nedslidte, at kommunen frem mod 2022 mangler hele 1.247 millioner kroner til at genoprette kørebanerne.Det fremgår af den seneste statusrapport over vejenes tilstand fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København Kommune.

»Det er en politisk prioritering. Vi er i en kommune med en grøn, politisk dagsorden. Vi laver budgetnotater hvert år til politikerne, hvor vi peger på, hvilke kørebaner vi mener, der skal prioriteres. Vi oplever, at politikerne tager godt imod det, men det er korrekt, at i kroner og øre, er der det største efterslæb på kørebaner,« siger Jane Snog, centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, med henvisning til, at det ufinanserede genopretningsbehov på cykelstier eksempelvis er 110 millioner frem mod 2022.

Vejene i Københavns Kommune er hullede som en si. BT skrev tirsdag at kommunen hver dag modtager 12 henvendelser i gennemsnit fra bekymrede borgere på Givetpraj.kk.dk om huller, revner mv. i kommunens veje. Østerbrogade toppede listen med 51 borger-henvendelser fra 1. januar - 15. maj i år.

Kun seks kommuner har veje, der er i ringere stand end hovedstadens, viser SAMKOM-rapporten ‘Resultat af landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand’ fra april i år. Til gengæld er hovedstadens cykelstier ifølge SAMKOM-rapporten i god stand.

Det er udtryk for en helt bevidst strategi og prioritering, lyder det fra Ninna Hedeager Olsen (EL), teknik- og miljøborgmester.

»Vi har satset massivt på at flytte folk over på grønne transportformer som cykler og gå-ben. Fremkommeligheden på cykelstierne har betydet meget for at undgå trængsel. Cyklen er en både grøn og pladseffektiv transportform i forhold til bilen. Så der er en klar prioritering her,« siger hun .

Bilejernes interesseorganisation FDM opfordrer omvendt Københavns Kommune til at sætte turbo på genopretningen af vejnettet. Det er ingen undskyldning, at hovedstadens veje belastes hårdt af pendlere og tunge turistbusser, mener juridisk konsulent i FDM Dennis Lange

»Det er bare et kommunalt ansvar at vedligeholde sine veje. Som landets hovedstad får kommunen jo stor gavn af borgere fra andre kommuner og turister, der gerne vil ind og benytte byens mange tilbud. Så følger der noget slid på vejene med. Man kan ikke få det ene uden det andet.«

Frem mod efterårets budgetforhandlinger udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen en ny statusrapport, og Ninna Hedeager Olsen vil ikke afvise, at hun vil være venligt stemt over for at finde flere penge til genopretning af kørebanerne:

»Viser rapporten, at man med en anlægsinvestering i vejene kan tjene pengene tilbage - og måske mere til - på sparede serviceudgifter over en årrække, så ville det være en god ide at gøre den investering,« siger hun.

BT har forgæves forsøgt at få Københavns overborgmester, Frank Jensens (S), svar på, om han vil vil sætte sig i spidsen for at finde de nødvendige midler til genopretning af kørebanerne i de kommende budgetforhandlinger. Han henviser gennem kommunens koncernkommunikationschef til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Fakta København mangler over en milliard kroner til kørebaner Ufinansieret genopretningsbehov på veje, fortove mv. i Københavns Kommune frem til og med 2022: Kørebaner: 1.247 mio.kr. (55 % af det samlede behov)

Vejbrønde: 146 mio. kr. (6 % af det samlede behov)

Cykelstier: 110 mio. kr. (5 % af det samlede behov)

Fortove: 514 mio. kr. (23 % af det samlede behov)

Broer: 224 mio. kr. (10 % af det samlede behov)

Gadebelysning: 0 kr (0 % af det samlede behov. De fornødne midler er altså afsat)

Signalanlæg: 40 mio. kr. (2 % af det samlede behov)

I alt: 2.281 mio. kr. Kilde: Rapporten ‘Et løft til vejene - Status på genopretning af infrastrukturen i København medio 2017´, juni 2017, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.