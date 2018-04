Politiet oplyser, at der har været et færdselsuheld på Landevejen ved Skærbæk mellem Bredebro og Døstrup. En person er død.

Lørdag klokken 15.33 fik politiet en anmeldelse om et færdselsuheld på Landevejen LV RUTE11 ved Skærbæk mellem Bredebro og Døstrup.

To personer befandt sig i bilen, da uheldet fandt sted. Politiet oplyser, at uheldet endte tragisk, idet en mand på 28 år omkom ved uheldet.

Den anden person er blevet indbragt til sygehuset. De pårørende er underrettet.

»Som det ser ud nu, er det et singleuheld, hvor en person har mistet herredømmet og bilen lander på taget,« siger Ivan Gohr Jensen, vagtchef hos Sydjyllands Politi.

Sydjyllands Politi oplyser, at kørebanen på rute11 er ryddet, og at den nu er åben for kørsel.

