En væltet lastbil skaber trafik mellem Næstved og Slagelse.

Det skriver P4 Trafik.

Rute 22 mellem Næstved og Slagelse er helt spærret mellem Rosted og Sørbymagle på grund af en væltet lastbil.

Politiet beder folk benytte Slagelsesvej og Skælskørvej i stedet.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at en personbil og en lastbil klokken 15.41 er kørt frontalt sammen.

»Chaufføren af personbilen er lettere tilskadekommen. Der er dog ingen alvorlige personskader,« siger vagtchef Mikkel Kjærgaard, som også oplyser, at sammenstødet er sket ved landsbyen Rosted, syd for Slagelse.

Vagtchefen fortæller også, at oprydningen efter uheldet fortsat vil tage et stykke tid, og at vejen fortsat er spærret.

