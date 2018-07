Det legendariske Hotel Kløver Es i Hellevad vest for Aabenraa er gået konkurs, men heldigvis er en ny forpagter klar til at føre det mere end 100 år gamle hotel videre.

Forpagteren Günther Jensen har stået i spidsen for hotellet i otte år, men nu har han set sig nødsaget til at give op og begære hotellet konkurs.

Det skriver JydskeVestkysten.

Konkursen skyldes blandt andet, at man fejlagtigt at havde satset på, at en stor gruppe håndværkere ville benytte hotellet mere, end det har været tilfældet:

»Vi satsede på, at håndværkere i forbindelse med byggeriet af Apples datacenter ved Kassø ville benytte hotellet. Derfor sløjfede vi blandt andet spot deals, men byggeriet er trukket ud, og derfor har belægningen været for dårlig de seneste fem til seks måneder,« siger Günther Jensen til JydsteVestkysten.

Hotel Kløver Es er i skrivende stund lukket, mens konkursboet bliver gjort op. Snart overtages det dog af den nye forpagter Louise Nielsen, der hidtil har arbejdet som tjener på hotellet.

Louise Nielsen har valgt ikke at overtage personalet, så omkring ti fastansatte og en række afløsere er blevet afskediget.