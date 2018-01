En gangbro langs Den Gamle Lillebæltsbro har i årevis været til stor gene for beboerne på Jyllands-siden.

For når vinden kommer fra en bestemt retning, kan de nemlig høre en konstant og meget høj pibelyd. Men nu har naboerne fået nok.

Ifølge Fredericia Dagblad er naboerne til den over 80 år gamle bro nemlig gået sammen om at klage over den frustrerende lyd, som kan høres i ganske stor afstand fra broen så snart vinden kommer fra vest.

Lasse Hauge, der er en af de berørte naboer, uddyber over for BT.

»Det har stået på siden 2015, hvor man byggede gangbroen på siden af broen i forbindelse med Bridgewalking (gåtur over broen, red.). Gangbroen bliver stort set aldrig brugt, men den er årsagen til, at vi ret ofte kan høre den her meget høje og skingre lyd,« siger han og fortsætter:

»Jeg og min familie kan ikke høre det inde i vores stue, fordi vi har et stort set nybygget hus, men jeg ved, at mange af de andre berørte beboere kan høre det i deres stuer, når de sidder og ser fjernsyn, fordi lyden er så høj.«

Han tilføjer, at man ad flere omgange været i kontakt i Fredericia Kommune for at få gjort noget ved den høje lyd, og selv om de initiativer, der har været iværksat hidtil, har afhjulpet de værste støjgener, så er det altså stadig meget grelt.

Naboerne har for nylig modtaget et brev fra Bridgewalking Lillebælt, der står bag de populære udflugter hen over Den Gamle Lillebæltsbro, hvori det bliver lovet, at man forsøge at gøre noget ved støjgenerne snarest muligt.

»Men det smiler vi lidt af, for det har vi hørt før,« siger Lasse Hauge og tilføjer, at det blæste med ni meter per sekund, da han optog den video, der kan ses i toppen af artiklen.

I en mail til BT oplyser Bridgewalking Lillebælt og Fredericia Kommune, at man løbende har fået analyseret vejrdata og sammenholdt dem med de 'observationer og indrapporteringer af hyletoner,' som Lasse Hauge og de andre naboer har klaget over.

'Derudover er eksperter på området blevet konsulteret for at finde frem til, hvad hyletonerne skyldes og finde løsninger, som er mulige at implementere på broen. Det er lykkedes at eliminere en dyb hyletone, hvorimod en høj hyletone har vist sig mere vanskelig at få elimineret. Derfor er der taget kontakt til andre, der har samme problem (bl.a. Vestas' tidligere hovedkontor i Århus),' lyder det, inden det tilføjes:

'Sideløbende gennemføres forskellige forsøg for at finde den helt rigtige løsning, bl.a. vil et net blive monteret på en forsøgstrækning på 50 meter på broen. Virker det som forventet, vil det blive monteret på hele strækningen.'