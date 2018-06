I takt med at varmen stiger til op mod 30 grader, falder koncentrationsevnen, og derfor undrer en hjerneforsker sig over, at Movia og Midttrafik kræver et forbud mod, at chauffører har shorts og sandaler på.

»Korte bukser er ved Gud en god ide. For mig virker det helt besynderligt, at de ikke må have shorts på. Det vigtige er vel, at man fragter passagererne sikkert frem og tilbage,« siger adjungeret professor på Aalborg Universitet, Kjeld Fredens.

Hjerneforskerens reaktion kommer efter, at de to trafikselskaber har indskærpet, at chauffører i flextrafikken skal bære lange bukser og lukkede sko. Lange bukser giver chaufførerne autoritet, lyder Movias begrundelse.

Men varmen har steget cheferne i Movia og Midttrafik til hovedet. For ifølge Kjeld Fredens går det ud over chaufførernes evner bag rattet, når sveden begynder at pible frem under de lange benklæder.

»Det er vigtigt, at en chauffør har det godt, når han kører. Hvis han føler ubehag, så ryger der noget af koncentrationen, så det er vigtigt at tage alvorligt, hvis chaufførerne gør opmærksom på, at de har det varmt,« siger Kjeld Fredens og fortsætter:

»Vi skal klæde os efter omstændighederne, så vi bevarer vores ydeevne. Hvis man sidder og har det for varmt, falder koncentrationen markant, man føler sig ugidelig og præstationsevnen falder. Så enkelt er det. Det er alfa og omega for en chauffør at kunne koncentrere sig, når han har det store ansvar at fragte andre.«

Bør chauffører bære lange bukser i arbejdstiden?

Kjeld Fredens fortæller dog, at det er meget individuelt, hvordan man tackler varmen.

»Høj temperatur påvirker vores evne til at løse opgaver, og vi tænker ikke så klart, som når vejret er køligt. Vi har dog en utrolig tilpasningsevne, så vi i løbet af nogle dage kan indrette os på en varm eller kold vejrtype. Nogle har dog sværere ved det end andre,« siger han.