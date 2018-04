Et historisk skibsvrag er blevet fundet i strandkanten på det sydlige Falster.

Det skriver TV ØST.

Vraget blev fundet for et par uger siden på Bøtø Strand, efter det i nogle dage havde blæst en del i området. Blæsten gjorde, at der blev flyttet en masse sand på stranden - og pludselig dukkede vraget op.



Ved du noget om sagen, eller har du foto eller video? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.



Marinearkæologer har siden undersøgt skibsvraget, der ifølge lokalmediet er usædvanligt, fordi det har ligget intakt inde ved kysten, og ifølge marinearkæologerne er der tale om et vrag på omkring fire til fem meter i bredden og 14 til 20 meter i længden.

Det er ikke første gang, man har fundet skibsvrag ved stranden på Falster, da flere end 400 skibe efter en storm i 1872 til ned langs kysten.

Marinearkæologerne formoder dog, at det nyligt fundne vrag kan være ældre end det, men det er endnu for tidligt at sige noget om selve skibstypen.

»Vi har indtil videre kun undersøgt de øverste planker, og vi har ikke kunnet bruge årringsdatering til at fastslå skibets alder. Men den måde, skibet er bygget på, tyder på, at der er tale om et gammelt vrag,« siger museumsinspektør Andreas Kallmeyer Bloch fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde, der tager sig af al marinearkæologi langs de østdanske kyster til TV ØST.

Det var under en rutinemæssig tur efter vraggods, at opsynsmanden på Det Falsterske Dige, Thomas Poulsen, fandt vraget.

