Køkkenet på det 786 år historiske Gram Slot har fået en sur smiley.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Det tidligere kongeslot, hvis historie går tilbage til år 1232, fik torsdag besøg af fødevaremyndighederne, der ikke var imponeret.

Ifølge mediet bliver der fundet en bakke med mug, nullermænd og 'aktive' spindelvæv flere steder, håndvaskene var beskidte og drypbakken med rene glas havde en bund dækket med mug på indtørret rødvin.

Det kostede slottets køkken er sur smiley og en bøde på 10.000 kr. Gram Slot har forklaret, at den manglende rengøring skyldtes sygdom.

Anden gang på få måneder

Den hårde straf kommer, da det er anden gang på to måneder, at den er gal med rengøringen.

Ifølge Jydske Vestkysten fik køkkenet en let smilende smiley for to måneder siden, da grøntsagsrummet var fyldt med vasketøj, mugne rødkål og kartofler med spirer. Derudover var der meget fedtet i køkkenet, og der var skimmel ved kølemontrernes låger.

Dengang lovede slottet, at de ville forbedre sig omgående, men det skete ikke, og det ærgrer slotsherre Svend Brodersen.

»Det er ikke godt. Det må bare ikke ske. Det er vi meget kede af. Vi bad allerede dagen efter (i fredags, red.) om et nyt kontrolbesøg. Der er ingen undskyldning,« siger slotsherre Svend Brodersen til Jydske Vestkysten, men glæder sig over, at der intet var at sætte på maden.