B.T. har onsdag og torsdag bragt historier med to danske familier, der er blevet ramt af madforgiftning efter at have tilbragt deres ferie i Tyrkiet på hotellet Club Dem Spa & Resort i ferieparadiset Alanya.

Siden har flere andre danske familier henvendt sig. Nogle beskriver gode ophold på hotellet uden sygdom, mens en håndfuld andre melder sig ind i koret af danskere, der har fået gedigne maveproblemer under deres ferie på hotellet. I første omgang ville rejseselskabet TUI ikke forholde sig til individuelle sager og henviste til deres generelle procedurer.

B.T. har dog foreholdt TUI det faktum, at yderligere en håndfuld familier har taget kontakt til mediet, og det har nu fået rejseselskabet til at undersøge sagen nærmere:

'Vores kvalitetskontrol hos TUI har modtaget et begrænset antal meldinger om nordiske gæster, der i løbet af de sidste to uger har oplevet maveproblemer på hotellet. 1.200 nordiske gæster har i samme periode boet på hotellet,' skriver TUI til B.T.

I de to hidtil bragte historier har to familier beskrevet, hvordan de pludselig blev ramt af akut opkast og diarré.

Den ene familie mistænker hotelrestauranten for at være synderen, mens den anden tror, at det er den overbefolkede pool, der er skyld i sygdommen. Det samme gør Carsten Nielsen, der har kontaktet B.T. efter at have læst de to historier.

Mette Ovi og kæresten Christian blev ramt af madforgiftning på deres tur til Tyrkiet. Foto: Privatfoto Vis mere Mette Ovi og kæresten Christian blev ramt af madforgiftning på deres tur til Tyrkiet. Foto: Privatfoto

Han skriver, hvordan tre børn og en voksen pludselig blev akut syge efter at have opholdt sig en dag ved poolen. Det skete for en uge siden.

TUI skriver dog også, at man netop har poolen i søgelyset:

'Vores interne inspektion er også blevet aktiveret til at undersøge situationen på hotellet - eksempelvis test af poolvandet - for at kunne sikre, at hotellet forbliver et sundt og sjovt sted. Hvad angår det her hotel, så har vi også lavet en fuld sundheds- og sikkerhedsinspektion for to dage siden,' skriver TUI.