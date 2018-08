De fleste kender efterhånden IKEA-rutinen: Først bliver man uvenner i varehuset, før man kort efter slutter fred over en gang kødboller og en hotdog. Når man så er kommet hjem med møblerne, bander og svovler man i et par timer, men til sidst står reoler, skabe, sofaer og senge alligevel flot og solidt som en triumf over ens møbelbyggertalent og jernvilje.

Men sådan går det ikke altid, når møblet er et bord ved navn MELLTORP.

Det hvide discount-spisebord har vist sig mere end almindeligt svært at samle, og har taget fusen på en lang række danskere, erkender de over for B.T.

Over artiklen kan man se resultatet, da Carina Kjær Rasmussen for nyligt erhvervede bordet i IKEA, og tog hjem og samlede det. Hun sendte videoen til journalist Anders Hemmingsen, der delte den på sin Instagram-profil, og kort efter begyndte han at få videoer fra andre danskere, da havde lavet præcis samme fejl.

B.T: har modtaget adskilligge videoer fra danskere, der har samlet det genstridige bord forkert.

Endnu et eksempel på, at danskerne må give fortabt over for det genstridige bord.

Fejlen skyldes ifølge Carina Kjær en utilstrækkelig samlevejledning.

»Tegningen illustrerer ikke tydeligt nok, at de fire dutter skal sidde under bordpladen. Først står der, at man skal skrue skruerne i, og bagefter står der, at dutterne skal på først«, siger hun til B.T.

Den 27-årige københavner har dog ikke tænkt sig at henvende sig til IKEA på grund af fejlen.

»Jeg har ikke henvendt mig til dem. Bordet er så billigt, at det ikke kan betale sig at køre frem og tilbage for at bytte det«, siger hun.

Carina Kjær Rasmussen kom til at bore adskillige skruer gennem bordpladen, da hun skulle samle sit IKEA-bord. Nu viser det sig, at man danskere har lavet samme fejl. (Privatfoto)

Ifølge IKEAs 'Corporate Communicator', Rikke Andersen, ville hun nu heller ikke få noget ud af besværet, for IKEA giver ikke pengene tilbage, hvis man selv har ødelagt møblet.

»I forhold til returret, så tager vi ikke produkter retur, hvis det er tydeligt, at en kunde ikke har fulgt samlevejningen, og har beskadiget produktet«, skriver hun i en mail til B.T.

Det kommer totalt bag på den svenske møbelgigant, at danskerne har så store problemer med MELLTORP-bordet, men de afviser, at der er noget galt med samlevejledningen.

»Det er altid vigtigt, at kunderne læser og følger den samlevejledning, der følger med alle vores produkter. Hvis de har spørgsmål er de meget velkommen til at kontakte vores kundeservice, der kan hjælpe og guide. Vi har ikke oplevet, at vores kunder kontakter os med særlige udfordringer ved at samle MELLTORP bordet«, lyder der fra Rikke Andersen.