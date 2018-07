De skyhøje varmegrader og den ekstreme tørke i Danmark har betydet, at de danske brandmænd bare i juli er rykket ud til mere end 1.000 naturbrande.

Aldrig før har der været registreret så mange naturbrande på én måned, men tallet kunne være markant mindre, hvis danskerne tænkte sig lidt mere om i naturen.

Det fortæller operationschef i Hovedstadens Beredskab, Brian Eriksson, der oplister fem af de mest sete årsager til naturbrande denne sommer, der let kunne være undgået med mere omtanke.

Cigaretskodder: »Det er især de ting, som vi plejer at gøre uden problemer, der nu er årsag til brandene. Vi plejer eksempelvis bare at smide cigaretskodder i naturen, for det sker der normalt ikke noget ved. Det er helt fatalt nu, og det kan hurtigt starte en brand, så tag dem med hjem.«

Bilparkeringer: »Hvis der ikke lige er plads på parkeringspladsen ved stranden, parkerer folk lige deres bil ved siden af på græsset, men det er farligt. Katalysatoren under bilen er meget varm og kan nemt antænde det tørre græs. Vi har flere eksempler på udbrændte biler her i juli.«

Glas eller flasker i græsset: »Man skal ikke smide glas eller flasker i naturen. I denne her varme fungerer det som brandglas, når solen stråler kører ned igennem, og så kan det nemt antænde en brand.«

Grill i haven: »Der er jo afbrændingsforbud, men nogle steder må man godt grille i egen have. Det kræver dog stadig omtanke, for selv den mindste gnist kan være synderen i denne her tørke og varme. Læg vandslangen frem og fyld en vandkande op, så du er klar, hvis branden pludselig opstår.«

Små reperationer i hjemmet: »Folk tænker lige, at de skal fixe noget i haven med en vinkelsliber eller lignende, men der skal bare én gnist til, og så har vi balladen, så man skal tænke sig om.«

Brian Eriksson understreger, at folk ikke agerer i ond tro, men at det handler om manglende omtanke.