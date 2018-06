Har du også altid tænkt, at is og øl kunne passe godt sammen? Så er der gode nyheder til dig.

På førstedagen af Ølentusiasternes Ølfestival i København torsdag præsenterede Thisted Bryghus og Premier Is nemlig en helt ny is med ølsmag.

Det skriver Finans.dk.

Isen har en 'frisk aromatisk smag', der tager udgangspunkt i Thagaard-øl fra Thagaards Plantage i Nationalpark Thy og er tilsat ekstrakt fra friske skud af gran og fyr, forklarer brygmester Antoni Aagaard Madsen fra Thisted Bryghus i en pressemeddelelse.

Er det en is-smag, du gerne vil prøve?

Før du begynder at ærgre dig over, at du ikke nåede at smage isen i torsdags, så afslører kommerciel direktør fra Premier Is - Christian Brink - at resten af danskerne også snart vil kunne prøve øl-isen.

»Vi har sammen udviklet og testet idéen gennem nogen tid, og vi er nu så langt, at vi godt tør love, at Danmark får en velsmagende øl-is på markedet til efteråret,« siger han i pressemeddelelsen.

Til trods for smagen af øl er der dog ingen alkohol i den nye is.