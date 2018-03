På det seneste har der været mange trafikulykker, som mange danskere har været flittige til at dokumentere på sociale medier, og det har fået politiet til tasterne på Twitter.

I går mandag var specielt Sønderjyske Motorvej ramt af mange trafikulykker, der kostede to livet og kvæstede flere bilister. Og danskerne var hurtige til at hive smartphonen frem og lægge billeder af ulykkerne på sociale medier.

Det fik Sydjyllands Politi til at sende en opfordring om, at folk skulle pakke kameraerne væk.



Vi kan se, at der er folk, der lægger fotos på de sociale medier fra de alvorlige ulykker. Det er respektløst overfor de involverede og deres pårørende. Lad nu være! #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 12. marts 2018

Forestil dig, at det var din far, mor, dit barn eller din kone i et af køretøjerne. Lad være med at tage fotos og LAD VÆRE med at lægge dem på nettet! #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 12. marts 2018



BT har snakket med Helle Lundberg, kommunikationsrådgiver i Syd- og Sønderjyllands Politi, som skrev opfordringen på Twitter i går:



»Vi laver opslaget, fordi vi er i gang med at informere pårørende, og vi synes, at det er helt urimeligt og etisk uansvarligt, at folk skal opdage, at deres nære familie er kommet alvorligt til skade eller måske er blevet dræbt ved at støde ind i nogle billeder på nettet. Vi ved også, at mange af de ofre, som er ved at blive behandlet, sidder i bilerne eller ligger på vejen, oplever det som ydmygende, at folk filmer og fotograferer dem.«



Helle Lundberg oplyser, at danskere i går lagde billeder op fra ulykkesstederne på Facebook og Instagram. Samtidig fortæller hun, at politiet jævnligt oplever, at folk står ud af deres biler for at gå rundt og filme og fotografere ulykker. Der er også nogle, der fotograferer, mens de kører, hvilket Helle Lundberg pointerer er ulovligt. Det har i nogle tilfælde fået Syd- og Sønderjyllands Politi til at opsøge de kørende fotografer og give dem bøder bagefter.

Danskerne vil advare og have opmærksomhed

Jacob Brøndum Pedersen fra Digital Dannelse, er ekspert i netetik, digitale normer og virtuelle fællesskaber. Han vurderer, at der er flere årsager til, at mange gerne vil dele billeder af ulykker på de sociale medier:



»Der er flere ting i det. Det ene er, at folk gerne vil gøre andre opmærksomme ved at sige, 'der er sket en ulykke på den her motorvej, lad vær med at køre forbi', så flere ikke kommer til skade. Det andet er, hårdt sagt, at folk får en masse opmærksomhed og bekræftelse ved at dele billeder fra ulykker. Det udløser utrolig mange likes og kommentarer.«

Han fortæller samtidig, at opslag fra nærområder og opslag med mange følelser klarer sig utrolig godt på sociale medier. Men han fortæller også, at der er store ulemper ved denne slags opslag både fordi, de kan skabe unødvendig frygt og bekymring, eller som politiet pointerer, så kan pårørende nå at se billederne, inden de har fået noget at vide.



Jacob Brøndum Pedersen påpeger, at samfundet mangler en forståelse for deres handlinger på de sociale medier, hvor folk nu om dage kan dele ulykker med et klik.

»Vi er jo stadig ganske nye til de sociale medier, så på en måde mangler vi en digital modenhed, hvor vi for alvor begynder at tage stilling til, hvad vores handlinger betyder i et større perspektiv. Der er en forståelse, som nogle mennesker mangler, de tænker, at de bare skal have lov at lægge det ud, men ikke over, hvad konsekvenserne er for andre mennesker.«



Derfor mener han også, at det er vigtigt, at politiet går ud og siger stop i denne slags situationer. I takt med at sociale medier er blevet en større del af vores hverdag, ser han gerne, at systemet skal være etiske og moralske kompasser i forhold til opførsel.