I videoen herover kan du se, hvordan Femern-tunnellen skal bygges.

Mange af vores norske og svenske naboer vil følge med i spænding, når byggeriet af Femern-forbindelsen efter alt at dømme i gang i 2020. Går det efter planen, vil verdens længste sænketunnel otte år senere forbinde Østdanmark med Tyskland - og dermed også åbne en port til Europa for hele Skandinavien.

Det får nu den norske avis Dagbladet til begejstret at kalde den kommende Femern-forbindelse for 'Gigantprojektet som vil ændre Europa'.

»Med Femern-forbindelsen forandrer vi transportkorridoren mellem Nord- og Sydeuropa markant, akkurat som vi gjorde, da vi byggede Øresundforbindelsen mellem Danmark og Sverige. Det vil skabe helt nye muligheder for mobilitet,« siger administrerende direktør i Femern AS, Claus F. Baunkjær, til Dagbladet og tilføjer, at tunnellen vil forbinde hele Skandinavien med Tyskland og resten af Europa.

Trafikforsker ved DTU, Mogens Fosgerau er enig i, at den 18 kilometer lange tunnel mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn vil være et stort løft for infrastrukturen med sine fire vejbaner og to togspor.

»Når Femern-forbindelsen står færdig, vil der være tale om en klar forbedring i forhold til nu. For nogenlunde samme pris som i dag, slipper alle dem, der vil krydse Femern, for køer, at vente på færgen og turen bliver omkring 45 minutter kortere. Derudover vil forbindelsen ikke længere være vindfølsom, som den er i dag, hvor færgerne aflyses, hvis det blæser for meget,« siger Mogens Fosgerau til BT.

I dag må alle, der ønsker at krydse Femern Bælt tage færgen mellem Rødby og Puttgarden.

Når tunnellen efter planen står klar i 2028, forudser Mogens Fosgerau, at trafikken over Femern Bælt bliver noget større, end det er tilfældet i dag.

»En del af den trafik, som i dag går til Tyskland via Storebælt, vil Femern-tunnellen overtage. I og med at det bliver lettere for bilisterne at krydse Femern Bælt, vil flere også benytte sig af muligheden. Eksempelvis vil en del nok droppe Legoland og i stedet tage til Nordtyskland og gøre brug af oplevelsestilbuddene der,« siger han.

FAKTA: Femern-forbindelsen 18 km lang sænketunnel i havet mellem Lolland og Fehmarn i Tyskland.

Byggeriet starter i 2020.

Femern-forbindelsen skal efter planen stå færdig i 2028.

Anlægsbudgettet for Femern-forbindelsen er på 55,1 mia. kr.

Når tunnellen er færdig vil turen fra Danmark til Tskland tage 10 minutter i bil og syv minutter i tog.

Femern-forbindelsen bliver bruger-finansieret. Kilde: Femern A/S

Til gengæld er Mogens Fosgerau ikke helt sikker på, at en Femern-tunnel vil kunne tjene sig hjem alene ved hjælp af brugerbetaling, som det ellers er målsætningen. Han er heller ikke overbevist om, at den fuldstændig vil udkonkurrere færgeruten.

Femern-forbindelsen har været på tegnebrættet længe, men møder stadig en del modstand i Tyskland, hvor den endelige godkendelse af tunnellen endnu ikke er på plads og først forventes at være det om halvandet år.

Projektet bliver betalt af EU og Danmark. Efter planen vil de 54,1 milliarder kroner, som forbindelsen ventes at koste, betalt af efter 36 år med brugerbetaling. Det kommer til at koste omkring 450 kroner at krydse Femern-tunnellen i bil - nogenlunde det samme som en tur med færgen koster.