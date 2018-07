»Jeg er meget imod den nye bølge af feminisme, der ruller ind over landet, og jeg er imod #metoo. Jeg synes faktisk, de skal lukke røven«.

Så er tonen sat af bloggeren Heidi Asbjørn Freke, der lige nu vækker opsigt på Facebook med en harmdirrende opsang til danske kvinder, der ikke kan tåle at se på bryster.

'Jeg havde sgu aldrig troet, at jeg på den måde skulle sidde og brøle om at bevare den frie ret til topløs solbadning på vores offentlige strande - men holy fuck', skriver hun i indlægget.

Hun er røget til tasterne efter at have oplevet en meget tilspidset debat i store kvindegrupper på Facebook, hvor kvinder bliver kaldt 'skøge' og 'luder', hvis de formaster sig til at skrive, at de bader topløs.

»Folk hakker simpelthen hinanden i småstykker, og jeg kan ikke klare at høre på det. For mig kan folk gøre, hvad de vil, men de skal lade være med at diktere, hvad andre må. Jeg har et kæmpe problem med den nedgørelse af andre, som er ved at blive accepteret i Danmark«, siger Heidi til B.T.

'Hvorfor skal kvinder nedgøre andre kvinder for at vise bryster? Det er en bekymrende tendens', mener Heidi Freke. Vis mere 'Hvorfor skal kvinder nedgøre andre kvinder for at vise bryster? Det er en bekymrende tendens', mener Heidi Freke.

Ifølge hende er der lige nu stor debat i de største, danske kvindegrupper på Facebook - nogle med over 40.000 medlemmer - om hvorvidt det er OK at bade topløs. Og der er et klart flertal, som mener, at det ikke er i orden.

»De kæfter op om, at man skal være ærbar og have ordentlige kropsidealer. Og skriver ting som 'Det er kun min mand, som skal se mine bryster'. Og det er jo egentlig noget hykleri at sidde der og antage, at hele verden vil synes, at dine bryster er så fantastiske«, siger Heidi, der blogger under navnet HunDragen.

»De skriver også ting som 'Min mand skal ikke kigge på andres bryster på stranden', hvilket jo ikke har en kæft at gøre med at være ærbar. Det er jo bare en jalous trunte, der prøver at få alle andre til at beholde BH'en på, fordi hun selv er usikker«, lyder dommen fra Heidi Freke, som mener, det er vigtigt at sige fra over for neofeminister.

»Jeg er ikke bekymret over, at kvinder ikke vil smide toppen. Det må de selv om. Men jeg er bekymret over, at vi dømmer hinanden og ligefrem devaluerer hinanden. Personligt dømmer jeg folk på, om de er søde og sympatiske - ikke om de har bare bryster på stranden«, siger hun til B.T.

Hun understreger desuden, at hun på ingen måde er imod #metoo-bølgen, fordi hun accepterer overgreb på kvinder - det handler om noget helt andet.

»Det er fordi, jeg ikke bryder mig om den dæmonisering af mænd og offergørelse af kvinder«.

