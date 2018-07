Danmark er ramt af hedebølge, og med temperaturer op til 33 grader flere steder i landet får det naturligt nok danskerne til at haste mod stranden og de få åndehuller i byen, hvor der er mulighed for en afkølende badetur. Et af de populære badesteder er boligområdet Nordhavn i København, hvor folk springer i vandet ved det indrettede badeområde på Sandkaj for at blive kølet af eller soler sig på molen.

»Er det ikke den treoghalvtredsenstyvende dag, det er sommer? Jeg nyder det i hvert fald i fulde drag!« siger 23 Lasse Gram Jensen, da B.T. besøger Nordhavn torsdag eftermiddag, hvor temperaturen har ramt de 31 grader.

Både ved det indrettede badeområde og udenfor er molen plastret til med danskere, der for de flestes vedkommende nyder en ferie- eller fridag på at blive kølet lidt ned. Få meter fra dem ligger der private boliger, men det tænker de færreste badegæster nu over.

»Jeg er måske lidt dobbeltmoralsk, for nogle af dem (beboerne i Nordhavn, red.) tænker sikkert, det er irriterende, men der er også blevet lavet et kæmpe lækkert sted, så man kan ikke tænke, der ikke kommer mennesker, for der er jo en stor, dejlig mole,« siger 24-årige Line Dupont, der bor få minutter fra Nordhavn Station og derfor ser det som et oplagt sted at få en svalende dukkert midt i hedebølgen. Hun understreger dog, at det er vigtigt at tage hensyn og rydde op efter sig selv.

På den modsatte side ligger Marmorkajen, og som B.T. onsdag beskrev, har her været problemer med unge, der holder fest til langt ud på natten sommeren igennem, selvom det egentlig ikke er tilladt at spille høj musik eller bade på stedet.

Torsdag eftermiddag er der ingen abefest at spore, men selvom det ikke er tilladt at bade, er kajen fyldt med især unge mennesker, der nyder sommeren – og i særdeleshed vandet.

»Det er dejligt! Det er lidt koldt, når man lige kommer i, og man skal lige tage svømmetag og holde sig i gang, men det er dejligt nedkølende,« siger Laura Gundfeldt på 23 år, der bliver noget overrasket, da hun får at vide, at det faktisk ikke er tilladt at bade fra Marmorkajen.

»Jeg har faktisk ikke lagt mærke til, man ikke må bade, overhovedet. Det er der vist rigtig mange, der ikke ved,« griner Laura Gundfeldt og peger ud på de mange andre mennesker i vandet og på molen.

Er det ok, at folk hopper i vandet og bader ved steder, hvor det ikke er tilladt?

Heller ikke 22-årige Casper Lund Pedersen, der torsdag bader ved Marmorkajen med sine venner fra Livgarden, kan se problemet.

»Det er lidt plat. For der er jo lavet plateauer til, at man kan hoppe i og ligge sig,« siger han og tilføjer, at han slet ikke var klar over, at man ikke måtte bade på stedet.

23-årige Laura Gundfeldt forstår ikke helt, hvorfor det skal være forbudt på den ene kaj, når man gerne må bade på den anden side af vandet. Hun påpeger også, at forbuddet burde være bedre skiltet.

»Når det er så varmt, må man acceptere, at når man bor ned til vandet, er der ofte mennesker. Det er måske ikke alle, der har tænkt over det, når de tager et valg om at bo ved vandet,« siger Laura Gundfeldt.

Kommer du til at hoppe i igen senere?

»Ja, det gør jeg nok,« griner den 23-årige.