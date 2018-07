En skøn altan med aftensol. Eller en lækker, lækker udsigt - helst til havet. Eller en have med plads til at ungerne kan lege, vasketøjet kan lufttørre, og hvor der kan tændes godt op under grillpølserne.

Er det “altan", “havudsigt", “udsigt" eller en “have", du drømmer om at få med, når du sætter din krusedulle nederst på skødet til dit nye hjem, så minder dine boligdrømme om mange andres.

De fire ord er nemlig dem, flest har skrevet i fritekst-feltet, når boligsøgningen er sat ind. Det viser en opgørelse, som boligsiden Boliga.dk har foretaget over 2018’s boligsøgninger.

Ordet “altan” er den suveræne højdespringer med næsten 144.000 søgninger i løbet af 2018’s første halvdel.

Og ønsket om de hængende udendørs-kvadratmeter er særligt højt i alle landets storbykommuner. Både i Aalborg, Odense, Aarhus og København er “altan” nemlig også det mest søgte fritekst-ord. Ligesom det også er det mest hyppigt indtastede i en række af landets øvrige byer; blandt andet Køge, Ringsted og Hillerød.

Garager og pool

Det er dog ikke kun, når vi gerne vil være ude eller kigge ud af vores vinduer, at fritekst-søgningen bliver brugt. For blandt landets øvrige mest søgte ord findes også "håndværkertilbud", “elevator" og “garage".

Og netop når det kommer til bilens nye kvadratmeter, er det det, der bliver foretaget flest fritekst-søgninger på Hedensted, Horsens, Randers og Skive Kommune i det midtjyske og i Lejre Kommune nær Roskilde på Midtsjælland.

Sidst men ikke mindst er “tagterrasse”, “pool” og “uden bopælspligt” også at finde på årets top ti over boligjagtens mest søgte ord.

Og hvis man søger på disse lige nu, er der godt 1.400 boliger til salg, hvor “tagterrasse” indgår i salgsopstillingen. Der er 650 muligheder for at erhverve sig en bolig med pool - og 260 boliger hvor “uden bopælspligt” er nævnt i ejendomsmæglerens beskrivelse.

Her kan du se, hvad de boligsøgende i din kommune drømmer om

Her er årets mest søgte ord i boligjagten



Artiklen er bragt i samrbejde med Boliga.dk.