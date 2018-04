Ledelsen på Sdr. Vang Skole i Kolding har fået nok af, at 9-klasses-eleverne møder uforberedte op til deres eksamener. Derfor har de taget en drastisk beslutning.

Fra i år er eleverne simpelthen tvunget til at læse til eksamen på skolen alle de dage, hvor de ikke skal til eksamen. Det skriver jv.dk.

»Det handler om at få løftet alle eleverne. De fagligt dygtige kan få endnu mere støtte, og det samme kan elever, der har faglige udfordringer, og på den her måde tvinger vi dem til at stå op og i hvert fald få læst nogle timer hver dag,« siger viceskoleleder Ebbe Weng til avisen.

Det betyder i praksis, at eleverne i 9. klasse skal troppe op på skolen og forberede sig otte-ti dage af de i alt 16-17 dage, eksamensperioden varer. For at hjælpe eleverne vil en faglærer fra det fag, som de skal op i næste gang, være til stede på skolen under den obligatoriske eksamenslæsning.

Skolens ledelse er skredet til tvang, fordi de oplever, at mange af eleverne ikke forbereder sig seriøst nok til deres eksamener.

Men ikke alle er begejstrede for deres måde at håndtere problemet på.

'Har I overvejet, at lade forældrene tage ansvar for deres egne børn?? Måske endda prøve, at lade forældrene stille krav om læsning. Hold nu op med at agere "curlingkoste" og forlang i stedet, at ansvar tages og læres hjemme fra,' skriver Steen Jessen i en kommentar til artiklen på jv.dk.

