'Slutter dit navn med 'a', får du barn i 2018' eller 'tag en ven, du gerne vil i biografen med og vind to billetter'. Flere og flere danskere er trætte af, hvordan deres Facebook-feed er blevet overdænget med 'tag-en-ven'-opslag og konkurrencer.

Det sker, efter Facebook i december ændrede sin algoritme for, hvad der skal være i brugerens feed.

På Twitter harcelerer flere personer, heriblandt DR-medarbejder Julie Moltke, over, at hendes feed er blevet ødelagt med opslag som blandt andet dette ovenover.

Mit Facebook-feed er blevet så fucking udueligt! Kun latterlige konkurrencer som ingen vinder og ligegyldige tag-en-ven-opslag. Tak for den algoritmeændring, røvhuller. — Julie Moltke (@juliemoltke) April 7, 2018

Samme melding kommer fra Anders Bak, digitalchef hos Socialdemokratiet:

Hold kæft hvor er jeg træt af konkurrencer på Facebook.

Hvis Facebook skulle ændre noget, så skulle de gøre det ulovligt. PYSKO-ULOVLIGT! — Anders Bak (@AndersBak86) April 5, 2018

Samt Mikkel Bahl fra Alternativet:

Tak til Facebook for at ændre algoritmerne, så jeg ser flere opdateringer fra venner. Og tak til mine venner for at kommentere på en masse ligegyldige konkurrenceopslag, som nu fylder mit feed. Det bliver nemmere og nemmere ikke at logge ind på Facebook. — Mikkel Bahl (@mikkelbahl) April 9, 2018

En anden DR-medarbejder David Brorson pointerer, at konkurrencer, som den ovenover, er de mest interagerede på Facebook.

Top 7 på @facebook lige pt. Komplet uduelige konkurrencer ... Med mindre man bare elsker guld og Læsø. Sløj tendens på #smdk #dkmedier pic.twitter.com/OoumaqMzBd — David Brorson Fich (@brorsonfich) April 9, 2018

Nyt Facebook

I december meldte Facebook-grundlæggeren, Mark Zuckerberg, ud, at Facebook skulle ændre sig. Brugerne skulle nu møde venner og familiemedlemmers opslag i feedet i stedet for artikler fra medier og opslag fra kendtes fansider. Det ville ifølge Facebook selv føre til, at folk vil bruge mindre tid på det sociale medie og mere tid med hinanden.

Christiane Vejlø, der er digital trendanalytiker hos Elektronista Media, peger på, at Facebook er lykkedes med deres mål, men at det ikke er det, brugerne vil have.

»Facebook ville jo gøre ens venners indhold mere tilgængeligt. Men mange bruger Facebook for at følge sider, de er interesseret i - for eksempel nyhedssider eller en komiker. Men når Facebook har nedtonet adgangen til det, får man i stedet ens venners katte- eller feriebilleder,« siger hun.

Christiane Vejlø peger på, at der også er sket en holdningsændring blandt brugere af sociale medier.

»Danskerne er ramt af en ‘Facebook fatigue’, (facebook træthed, red.). Vi har overstået Honeymoon-fasen, og nu synes vi ikke, at forholdene er gode nok. Man kigger med mere kritiske briller og spørger; hvad er værdien for mig?,« siger hun.

»Det undrer mig, hvis det kommer bag på Facebook, efter deres seneste algoritme-ændring. Her blev succes-kriteriet for feedet mange likes og kommentarer, og så kommer der selvfølgelig en masse opslag, hvor sider efterspørger likes og kommentarer, såsom konkurrencer og 'tag en ven'-opslag,« siger hun.

Facebook kigger på det

BT har forholdt Facebook kritikken. I en mail til BT skriver kommunikationschefen, Peter Munster, at der er klar over problemet:

'Ja, vi er opmærksomme på såkaldt 'engagement bait', og det er faktisk både i strid med de principper, vi lægger til grund for nyhedsfeedet, og noget vores brugere fortæller os de gerne vil være fri for, så det er klart, at det er noget, vi gerne vil til livs. I december lancerede vi da også en opdatering til nyhedsfeedet, der nedrangerer engelsksprogede sider, der bruger disse kneb. Og her den 4. april meldte vi ud, at vi nu gør det samme på spansk, arabisk, fransk, italiensk og tysk – og vi ser frem til at kunne rulle det længere ud hurtigst muligt,' skriver han.

Facebook har ingen tidshorisont for, hvornår det kommer til at gælde danske sider.

