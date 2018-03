Det kan godt være at foråret er forsinket, men det her er nu et utroligt smukt alternativ at nyde i mellemtiden❄️

No one believed me how #cold it’s been here in #Denmark. This little video should give you a little insight! #thelakes #copenhagen #copenhagenlakes #ice #cold #expat #søerne #visitdenmark #visitcopenhagen Et opslag delt af Adam Clennell (@adamclennell) den 3. Mar, 2018 kl. 10.03 PST

Michael Andersen forstår dog godt, at mange er forvirrede over reglerne. For før i tiden var det således, at der blev opsat skilte, hvis færden på isen var forbudt.

I dag er det dog omvendt. Nu gælder det, at man først må færdes på isen, hvis kommunen har sat skilt op.

Følger man ikke reglerne er det ikke kun livsfarligt, det er også ulovligt. Det kan også koste op til 1.000 kroner i bøde, hvis man færdes ulovligt på isen, lyder det fra Helle Holsøem som er centerchef i Københavns Kommune ifølge TV2.

Københavns Politi rykkede så sent som i nat ud til Christianshavn, hvor en person var faldet igennem isen og ned i det iskolde vand. Personen overlevede, men ifølge Københavns Politi viser det, hvor farlig isen kan være.

Ser du en, som er faldet igennem isen, skal du ringe 112 med det samme.

Nedenfor ses et gammelt opslag fra Nordsjællands Politi, som advarer med bødestraf for ulovlig færden på isen.