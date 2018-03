Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Fjerkræsforeningen Broen i Dragør, som i folkemunde bliver kaldt Gåserepublikken, har i løbet af de sidste to uger mistet omkring 30 høns til en løssluppen hund i burene.

Derfor har foreningen set sig nødsaget til at sætte overvågning op og lås på burene, så de forhåbentlig undgår flere bestialske drab på fjerkræ, fortæller formand for foreningen, Hans-Henrik Gade Petersen, til BT.

»Jeg bliver ked af det og rasende, for at sige det mildt. Hønsene har mistet livet på en frygtelig måde,« siger den frustrerede formand.

Her nogle af de høns, der blev dræbt af en hund. Foto: Privat foto: Hans-Henrik Gade Petersen

Han er godt gammeldags træt af, at det har været nødvendigt for foreningen at låse af og overvåge, da den ellers altid har været åben og tilgængelig for nysgerrige siden grundlæggelsen i 1953.

Siden de to blodige episoder har et af foreningens medlemmer, Christian Hansen, delt et opslag på Facebook, hvor han viser billeder af de mange dræbte høns.

'Der er tegn efter hundebid i hønsene og spor efter dem i huse samt foreningen. Der må være tale om en meget syg form for træning eller leg med hunde,' skriver han blandt andet.

Opslaget er i skrivende stund delt 925 gange og har 1.300 reaktioner. Og den store interesse glæder Hans-Henrik Gade Petersen. For han håber, at det kan afskrække den pågældende hundeejer fra at lukke sin hund ind i fjerkræ-burene igen.

Det er ikke første gang, foreningen har oplevet dyreplageri, og selvom det ikke er sket ofte, så har der været voldsomme episoder. For tyve år siden stjal nogle unge mennesker nogle høns, som de brændte levende.

»Sagen blev kun opklaret, fordi to unge piger var blevet så rystede over oplevelsen, at de tilstod,« fortæller Hans-Henrik Gade Petersen, som også mindes en episode, hvor hønsene blev skudt i øjnene med hardball-kugler.