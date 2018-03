En tråd på Mette Frederiksens (S) Facebook-side har taget en uventet drejning.

Mette Frederiksen lagde mandag et opslag op på Facebook, hvor hun fortæller, at hun har skiftet valgkreds og i fremtiden vil være på stemmesedlen i sin hjemby Aalborg.

Men S-formandens svar på et politisk spørgsmål fra den 29-årige socialrådgiver Hanna Mohamed Hassan får pludselig debattråden til at dreje sig om noget helt andet end valgkredse.

'Socialpolitiks hjerte??!? Er det med afsæt i det, du støtter lockouten og stop af ikke-vestlig indvandring?? Socialdemokratiet har mistet min stemme pga af dig. Vil aldrig sætte mit kryds hos et parti, hvis nuværende politi, havde gjort det umuligt for mig at søge asyl i dag. Er stolt Aalborgenser, som er pavestolt af vores borgmester og rådkvinde Mai-Britt Iversen, men jeg kan ikke sætte mit kryds ved Socialdemokratiet. Du er bedst egnet tæt på Borgen. Aalborg har haft en forrygende fremgang uden din indblanding. Frygter du vil ændre vores dejlige kommunes tolerante og inkluderende værdier.'

Mette Frederiksens svar er dét, der har fået mange Facebook-brugere til at koge over.

'Det er hårde ord fra en ung kvinde, som Danmark har taget godt imod. Selvfølgelig er der en grænse for, hvor mange mennesker der kan komme til Danmark, hvis alle skal i arbejde, lære sproget og blive en del af Danmark. Socialdemokratiet blander sig ikke i konflikten på det danske arbejdsmarked. Det er sådan den danske model arbejder. hilsen Mette Frederiksen.'

Og det er ikke alene et svar, som Hanna Hassan synes er for hårdt. Hun synes, det er direkte udemokratisk.

»Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan en statsministerkandidat kan trække etnicitet ind i en debat om samfundsproblemer. Før jeg er noget som helst andet - er jeg bare en bekymret borger. Og at mine bekymringer og kritiske spørgsmål bliver kogt ned til, at jeg ikke må have en mening, fordi 'Danmark har taget godt imod mig', det synes jeg, er et meget mærkeligt budskab at sende, og et skræmmende menneskesyn, som en socialdemokratisk statsministerkandidat har,« siger Hanna Hassan til BT.

Og det er Hanna Hassan ikke alene om at synes.

Mange andre brugere har i Facebook-tråden også skiftet fokus fra Mette Frederiksens skift af valgkreds, til politikerens svar til Hanna Hassan.

Facebook-brugeren Jakob Kjær skriver blandt andet.

'Hvad har det at gøre med at Danmark har taget godt imod hende? Må hun så ikke snakke hårdt? De andre længere oppe i tråden, som du finder etniske, dem irettesætter du ikke, hvorfor?'

Brugeren Rasmus Riis skriver.

'Hvad fand... bilder du dig ind? Må jeg have lov at mene hvad jeg vil om jeres flygtninge- og indvandrerlinje, når nu jeg er født i Danmark? Eller mister jeg det privilegium, fordi min morfar var grønlænder? Eller hvordan fungerer din logik, når vi begynder at blande rigsfællesskabet ind i det? Er det så OK, at jeg kritiserer jer, eller skal jeg holde min mund?'

Brugeren Jaocb Selchau skriver.

'Det svar var det mest skammelige jeg nogensinde har set fra en socialdemokratisk statsministerkandidat.'

Og til de mange kommentarer har Mette Frederiksen valgt at svare:

'Jeg kan se, at der er nogen, der udlægger min kommentar som om man ikke må udtale sig. Det er selvfølgelig ikke rigtigt.'

Hanna Hassan, der oprindeligt er fra Somalia, er også selv meget uforstående over for, hvorfor hendes etnicitet er Mette Frederiksens fokus - frem for hendes politiske spørgsmål.

»Det bevidner om en retorik, der er langt over stregen og etisk ukorrekt. Jeg føler mig som en andenrangsborger, når Mette Frederiksen vælger at fokusere på min etnicitet, før hun ser noget som helst andet,« siger Hanna Hassan, som er i tvivl om, hvornår man så må have lov til at ytre sig.

»Hvornår er man dansk nok til at ytre sig?«

Hanna Hassan er oprigtigt bekymret for debatten i samfundet.

»Hvis politikerne skal forme vores land og kan snakke sådan til 'fremmede', hvad må almindelige borgere så ikke? Retorikken er blevet hårdere, og det er et ansvar, politikerne bør tage mere alvorligt. De snakker om parallelsamfund, men det er dem selv, der danner dem,« siger Hanna Hassan, som er dansk statsborger.

BT har tidligt torsdag aften været i kontakt med Mette Frederiksens pressemedarbejder, men har endnu ikke modtaget en uddbybende kommentar fra Mette Frederiksen.