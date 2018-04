Indimellem kan man læse om mennesker, der har friet på de mest underlige måder eller gjort de sjoveste ting i forsøget på at få deres udkårne til at give dem et stort JA.

Og nu er det mest kryptiske frieri måske sket.

30-årige Edward Fraser fra England ville fri til sin 28-årige kæreste Rachel Herman med et planlagt kryptisk krydsord.

Det skriver Independent.

Parret er store krydsords-eksperter, og derfor lå det lige i kortene, at det var denne måde, som frieriet skulle foregå på.

Da Edward Fraser havde besluttet, at han ville fri til sin kæreste, brugte han de næste tre måneder på at skabe et helt unikt krydsord, der i sidste ende skulle udgives i den lokale presse Eastern Daily Press.

Krydsordene handlede om Rachel Herman, og kodeordet, da krydsordene var løst, var spørgsmålet, om hun ville gifte sig med ham.

Og i sidste ende betalte Edward Frasers iver og arbejde med krydsordene sig, for han fik sit ja fra Rachel Herman.

»Jeg var på udkig efter at gøre noget anderledes, jeg ville gøre noget helt særligt, fordi hun er en særlig person. Det var ret svært at lave krydsordene lige til at starte med, men da jeg begyndte at lave det i Excel, hvor jeg satte bogstaverne op ved siden af hinanden, blev det nemmere,« siger Edward Frasers ifølge Independent.

Hans nu forlovede Rachel Herman havde ingen ide om, hvad der var i vente, da hun satte sig til at løse krydsordene. Det var en meget stor overraskelse, fordi der ikke var noget usædvanligt ved, at de to løste krydsord sammen, fortæller hun.

Da Rachel Herman først læste kodeordet ’Will you marry me’ – eller på dansk ’ vil du gifte dig med mig’, så var hun ikke sikker på, at det var til hende, men alligevel begyndte hendes hjerte at hamre hurtigt, selv om hun ikke sagde noget.

Efter noget tid gik det dog op for hende, og hun tog selv blyanten, som de havde løst krydsordene med, og skrev ’ja’.

Parret havde været kæreste i syv år, før frieriet skete.