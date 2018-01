I videoen herover ser du optagelser fra Donald Trumps indsættelse i præsidentembedet i januar 2016.

Donald Trump stillede slet ikke op for at vinde, da han i sommeren 2015 erklærede sit kandidatur til posten som USA's 45. præsident. Faktisk havde han slet ikke lyst til at blive præsident. Planen var angiveligt, at valgkampen skulle være en lang reklamekampagnen for ham og gøre både ham og hans børn verdensberømte.

Sådan lyder blot én af de kontroversielle påstande, som journalisten Michael Wolff kommer med i sin nye bog, 'Fire and Fury: Indside the White House.'

Bogen udkommer først i næste uge, men allerede onsdag bragte flere amerikanske medier citater og uddrag fra den. Blandt dem New York Magazine.

Journalisten Michael Wolff er manden bag den nye bog om Trump. Foto: Dan Callister Journalisten Michael Wolff er manden bag den nye bog om Trump. Foto: Dan Callister

'Fire and Fury' påstår direkte, at Trump regnede med at tabe valget - faktisk var nederlaget en del af planen - og en brik i hans strategi om at brande sig selv som tv-stjerne og forretningsmand.

'Så snart han tabte, ville Trump både være vanvittigt berømt og en martyr efter 'slynglen' Hillary. Hans datter Ivanka og svigersøn Jared ville være internationale berømtheder. Steve Bannon ville være de facto leder af tea-party bevægelsen. Kellyanne Conway ville være kabel-tv stjerne. Melania Trump, som var blevet lovet af sin mand, at han ikke ville blive præsident, kunne vende tilbage til ubekymrede frokostaftaler. At tabe ville virke for alle. At tabe var at vinde,' skriver Michael Wollf blandt andet.

Donald Trump, da han blev indsat som den 45. amerikanske præsident. Hans hustru, Melania Trump, holder Biblen, mens hans aflægger eden, og hans søn Donald Trump Jr. ser på i baggrunden. Foto: CARLOS BARRIA Donald Trump, da han blev indsat som den 45. amerikanske præsident. Hans hustru, Melania Trump, holder Biblen, mens hans aflægger eden, og hans søn Donald Trump Jr. ser på i baggrunden. Foto: CARLOS BARRIA

Forfatteren beskriver valgnatten som surrealistisk - også for hovedpersonerne selv. Trumps voksne søn, Don Jr., fortalte ifølge Wolff en kammerat, at hans far lignede én, der havde set et spøgelse, da sejren var en realitet. Melania Trump græd som pisket - og det var ikke glædestårer, påstår Wolff.

Det skulle også forklare, hvorfor Trump i løbet af valgkampen ikke kunne se, at hans virksomhed kunne komme i karambolage med præsidentembedet. Han ville heller ikke offentliggøre sine skatteforhold. Hvorfor skulle han? Han ville jo ikke vinde, skulle tankegangen have været.

Wolff beskriver også, hvordan en lang række folk fra Trump-kampagnen havde kontakter til Rusland. Ingen advarselslamper lyste. Kontakten til russerne ville jo kun blive et problem i det øjeblik, de vandt.

Bogen hævder også, at Trump var i yderst dårligt humør på dagen for sin indsættelse. Han skændes angiveligt med sin kone, og han var sur over, at en lang række berømtheder havde afslået at optræde ved ceremonien.

'Trump nød ikke sin egen indsættelse. Han var sur over, at en række stjerner havde meldt afbud, han var utilfreds med forholdene i Blair House (præsidentens gæstebolig i Washington, red.) og han skændtes åbenlyst med sin kone, som så ud som om, hun var på grådens rand. Han bar, hvad nogle af hans nærmeste kalder 'sit golf-ansigt': Sur og gal, skuldrene hang, hans arme svingede fra side til side, panden skinnede, læberne var spidse,' skriver Michael Wolff om den historiske dag.

Præsident Trump og Førstedame Melania Trump danser ved the Liberty Ball på indsættelsesaftenen i januar 2017. Foto: JONATHAN ERNST Præsident Trump og Førstedame Melania Trump danser ved the Liberty Ball på indsættelsesaftenen i januar 2017. Foto: JONATHAN ERNST

I det hele taget efterlader bogen et indtryk af temmelig kaotiske forhold i Det Hvide Hus i tiden efter magtovertagelsen. Medarbejdere, der er frustrerede over, at Trump ikke læse de papirer, de lægger foran ham, og at en af hans rådgivere forgæves har forsøgt at sætte ham ind i forfatningen.

Michael Wolff siger selv, at han har interviewet omkring 200 mennesker i forbindelse med bogen, blandt dem også erfarne medarbejdere i Det Hvide Hus. Ifølge ham selv har han haft nærmest uhindret adgang til Det Hvide Hus i den periode, hvor han skrev bogen.

Donald Trump sammen med chefstrateg Steve Bannon, da de to stadig var på talefod. Senere blev Bannon fyret. (Arkivfoto) Foto: CARLOS BARRIA Donald Trump sammen med chefstrateg Steve Bannon, da de to stadig var på talefod. Senere blev Bannon fyret. (Arkivfoto) Foto: CARLOS BARRIA

En af de personer, der har bidraget til bogen, er Steve Bannon, Donald Trumps tidligere chefstrateg.

Da uddragene af bogen ramte aviserne onsdag, udsendte præsidenten en udtalelse, hvor han sagde om Bannon:

'Da han blev fyret, mistede han ikke kun sit job, men også sin forstand.'

Pressetalskvinde i Det Hvide Hus Sarah Huckabee Sanders siger, at bogen er fyldt med falske og vildledende oplysninger fra personer, som hverken har adgang eller indflydelse i Det Hvide Hus.

Hvad førstedamen Melania Trump angår, så har hendes talsperson op hendes vegne sagt, at hun støttede sin mands beslutning om at stille op og endda opmuntrede ham til at gøre det.

'Hun var overbevist om, at han ville vinde og meget glad, da han gjorde det,' lyder det.

Torsdag sendte Trumps personlige advokat et brev til både forfatteren og hans udgiver og krævede en undskyldning for bogens indhold. Advokaten vil nu forsøge at få bogen stoppet og truer med at stævne forfatteren for æreskrænkelser.