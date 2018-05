Han var på vej fra sit hjem i Københavns Nordvestkvarter til sit job som buschauffør. Det var en mørk vintermorgen i februar. Han cyklede som sædvanlig ud til Borgervænget på Ydre Østerbro i København til Arrivas busholdeplads. Denne morgen for allersidste gang.

Klokken cirka 04.00 kørte han ned i et 15 centimeter dybt hul i asfalten. Det var 40 centimeter bredt og 50 centimeter langt. Han styrtede.

»Han blev fundet liggende på stedet. Han pådrog sig et brud i nakken, som har givet ham delvise lammelser og betydelige smerter. Han har svær kraftnedsættelse i den ene side af kroppen, og han har kun begrænset gangdistance med stok,« siger advokat Lasse Dalberg, som anlagde erstatningssag mod Københavns Kommune på vegne af sin klient.

Har du kendskab til lignende sager om hullede veje i København, så kontakt journalist Thomas Ambrosius på tham@bt.dk.



Lasse Dalberg var advokat for en mand, der brækkede nakken, da han styrtede i et hul i vejen på Ydre Østrebro i København. Manden fik en millionerstatning efter flere års kamp ved domstolene. Foto: Privat foto Lasse Dalberg var advokat for en mand, der brækkede nakken, da han styrtede i et hul i vejen på Ydre Østrebro i København. Manden fik en millionerstatning efter flere års kamp ved domstolene. Foto: Privat foto

Der er gået 11 år siden ulykken. Manden var dengang 50 år. Han var flygtet fra tortur i Mellemøsten, men havde fundet sig en god tilværelse med fuldtidsjob som buschauffør her i Danmark. Manden har ikke selv mod på at fortælle om den skæbnesvangre ulykke, men er indforstået med, at Lasse Dalberg fortæller om sagen, som stadig står lysende klart for advokaten.

Lasse Dalberg tabte sagen i byretten i 2009, men fik i 2011 medhold i landsretten. Her lykkedes det ham at føre bevis for, at Københavns Kommune ifølge lov om offentlige veje var ansvarlig for ikke at have udbedret det store hul i vejen eller advaret om det.

»Det var en lettelse for ham, at han endte med at vinde tre års kamp ved domstolene,« siger Lasse Dalberg og tilføjer:

»Min klient blev påført en svær invaliditet ved ulykken. Han mistede sin arbejdsevne fuldstændig. Han overgik fra at være i fuldtidsbeskæftigelse til at blive førtidspensionist. Økonomisk havde det meget stor betydning for ham, at han fik erstatning, ikke mindst for den mistede arbejdsevne.«

Vejene i Københavns Kommune er hullede som en si. I år har kommunen indtil nu modtaget gennemsnitligt 12 henvendelser om dagen via hjemmesiden Givetpraj.kk.dk om huller i vejene fra bekymrede borgere. Østerbrogade topper listen med 51 henvendelser fra 1. januar til 15. maj i år. Dette billede er taget den 28. maj ud for Østerbrogade 132. Foto: BT, Thomas Ambrosius Vejene i Københavns Kommune er hullede som en si. I år har kommunen indtil nu modtaget gennemsnitligt 12 henvendelser om dagen via hjemmesiden Givetpraj.kk.dk om huller i vejene fra bekymrede borgere. Østerbrogade topper listen med 51 henvendelser fra 1. januar til 15. maj i år. Dette billede er taget den 28. maj ud for Østerbrogade 132. Foto: BT, Thomas Ambrosius

Efter landsretsdommen opgjorde Lasse Dalberg erstatningskravene over for Københavns Kommune.

»Vi opnåede enighed herom med kommunens advokat, så det blev ikke nødvendigt at gå i retten og få afgjort spørgsmålet om erstatningens størrelse. Det tog et års tid, fordi der skulle nogle speciallægeerklæringer og en vurdering fra Arbejdsskadestyrelsen om ménprocenten og erhvervsevnetabet ind over. Vi indgik et forlig, hvor min klient endte med at få en erstatning på flere millioner kroner«.

Afgørende for sagens udfald var et vidne, som det lykkedes Lasse Dalberg at opspore mellem byretten og landsrettens dom. Han og tre medarbejdere tog ud i området ved Borgervænget og delte flyers ud, satte plakater og stak breve i folks postkasser, hvori de efterlyste vidner, der kendte til hullet i vejen. En lokal ejendomsinspektør, som havde kontor relativt tæt på ulykkesstedet, reagerede.

»Det var heldigt, at vi fandt det vidne, for det var ret afgørende for sagen,« siger Lasse Dalberg og uddyber:

»Han var i området stort set dagligt, og han kunne bevidne, at hullet havde været i vejen i adskillige måneder. Der var altså ikke tale om et nyopstået hul, som kommunen argumenterede for, men om et hul, der havde været i vejen gennem en længere periode, og som kommunen ville have opdaget, hvis den havde ført rimelige og lejlighedsvise vejtilsyn. Det gjorde en forskel.«

Også Frederikssundsvej er på listen over de veje, som borgerne henvender sig oftest om til Københavns Kommune. Dette billede er taget den 18. maj i år. Foto: BT, Thomas Ambrosius Også Frederikssundsvej er på listen over de veje, som borgerne henvender sig oftest om til Københavns Kommune. Dette billede er taget den 18. maj i år. Foto: BT, Thomas Ambrosius

Af landsretsdommen fremgår det, at Københavns Kommune ikke havde ført tilsyn med Borgervænget fra 21. november 2006 til den 8. marts 2007, selv om det netop er om vinteren, at de fleste huller opstår.

Jane Snog, centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, husker sagen tydeligt.

»Jeg vidnede selv i retten. Det var en meget kedelig og ubehagelig sag. På den konkrete gade (Borgervænget. red.) førte vi tilsyn fire gange om året, men vi havde ikke været ude at føre tilsyn i de tre vintermåneder, hvilket vi normalt er. Samtidig var der en gadelampe, der var i stykker lige præcis der, hvor hullet var. Så det var et sammenfald af uheldige omstændigheder, der førte til ulykken,« siger hun.

Kommunernes agtpågivenhed i forhold til at føre og dokumentere vejtilsyn er ifølge Lasse Dalberg blevet skærpet efter den tragiske sag og landsretsdommen:

»På den måde kan der være kommet noget godt ud af den her sag. Dommen er formidlet rundt til kommunernes jurister og vejansvarlige via KL (Kommunernes Landsforening, red.). Så forhåbentlig har denne dom forhindret nogle ulykker. Det håber jeg i hvert fald.«

