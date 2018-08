Sparekniven skal svinges over hele linjen i Halsnæs Kommune, lyder det fra borgmesteren, efter det er kommet frem, at kommunen skal spare 70 mio. kroner.

»Alle områder vil formentlig blive berørt,« siger borgmester Steffen Jensen (S) ifølge TV2 Lorry.

Dermed risikerer op mod 140 kommunalt ansatte at blive fyret, hvilket svarer til cirka fem pct. af medarbejderne.

Det gigantiske hul i kommunekassen skyldes ifølge bormesteren store udgifter på børne- og ungdomsområdet, hvor kommunen siden 2015 har haft 42 pct. flere anbringelser.

»Det giver en udgift på godt og vel 43 mio. kr., som er en 'skal-opgave'. Vi kan ikke acceptere, at børn for eksempel bliver udsat for vold, så vi skal handle, når det sker,« siger Steffen Jensen til TV2 Lorry.

Derudover er der også stigende udgifter på sundheds- og voksenhandicapområdet, hvor der ligger en ekstraregning på hhv. 20 og 7 mio. kr.

Fredag skal borgmesteren mødes med Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille for at finde ud af, om der er hjælp at hente i tilskudspuljerne. Ellers er fyringer den eneste udvej.