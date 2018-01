Til at begynde med, troede Dennis Hansen bare, det var en reklame, han havde fundet. Det viste sig at være et gammelt julekort, der var blevet afsendt tilbage i 1975. Nu håber han, at han kan finde frem til kortets rette modtager og få leveret posten med mere end fire årtiers forsinkelse.

»Det var ikke lige det, jeg havde regnet med at finde.«

Sådan lyder det fredag fra håndværkeren Dennis Hansen, der mellem jul og nytår fandt det 42 år gamle julekort, mens han var i færd med at rive et gammelt køkkenområde ned under renoveringen af Centralpostbygningen ved Hovedbanegården i København.

»Det var nok mere bare gamle murbrokker og sådan noget, jeg havde regnet med at støde på. Men der kom så lige en lille hilsen forbi,« fortæller han til BT.

Det var mediet kbh.dk, der første gang omtalte fundet af julekortet, som Dennis Hansen lagde mærke til, da det pludselig lå på gulvet foran ham. Til at begynde med troede han, at det måtte være en reklame af en art.

Her ses forsiden af julekortet. Foto: Dennis Hansen Her ses forsiden af julekortet. Foto: Dennis Hansen

»Så jeg tænkte ikke så meget mere over det, og jeg endte også med at gå væk fra det. Men så lå det bare der og lyste op til mig, og så tænkte jeg, at jeg hellere måtte se nærmere på det,« siger 36-årige Dennis Hansen.

Efter han fik det samlet op og vendt om, kunne han se, at der stod skrevet en hilsen på den. En julehilsen:

'Hermed min julehilsen med ønsket om en god jul og et godt nytår. Tak for gode stunder i dit hjem. Mine tanker går ofte til Danmark, håber alt er vel. Ha' det godt. Hjertelig hilsen Astrid', stod der med sirlig skrift.

Her ses bagsiden af julekortet. Foto: Dennis Hansen Her ses bagsiden af julekortet. Foto: Dennis Hansen

Da Dennis Hansen kiggede nærmere på frimærket og stemplet kunne han se, at det var blevet sendt i julen 1975 fra Norge, mens modtageren stod som værende en fru Sichlau, der i sin tid boede på Almegårds Allé i Kastrup.

Han besluttede sig derfor den 27. december for at tage et billede af kortet og dele det på Facebook, hvor han efterspurgte hjælp for at finde frem til julekortets rette ejer.

»Man har jo tidligere hørt om ejendele, for eksempel gamle punge, der er blevet afleveret til ejermanden efter mange år, så jeg tænkte, det kunne være sjovt at finde ud af, om den her person endnu lever, så vedkommende kan få kortet efter så mange år,« forklarer han.

Fredag forklarer han, at han netop har fået kontakt med en nordmand, som muligvis kender afsenderen Astrid.

»Hun (nordmanden, red.) har en mormor, der hedder Astrid, og hun kommer fra det sted, hvorfra postkortet er sendt. Så hun vil tage fat i sin mormor og spørge, om det kunne være hende, der kendte fru Sichlau, for hendes mormor havde nogle kontakter i Danmark i gamle dage,« siger Dennis Hansen.

Siden han delte efterlysningen på Facebook før nytår, har han fået flere henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe med at finde frem til kortets rette ejer.

Dennis Hansen fandt tilfældigt kortet mellem jul og nytår. Foto: Dennis Hansen Dennis Hansen fandt tilfældigt kortet mellem jul og nytår. Foto: Dennis Hansen

En af henvendelserne er fra en slægtsforsker, som dog havde en potentielt dårlig nyhed.

»Hun (slægtsforskeren, red.) havde fundet frem til en kvinde, som det kunne være, og hvis det er den person, hun har fundet frem til, så lever hun ikke endnu. Men hun havde vist nogle børn,« forklarer Dennis Hansen.

Han håber, at omtalen af julekortet kan føre til, at julekortet kan finde hjem - enten til fru Sichlau eller en anden slægtning.

»Jeg er selv gammelt postbud, så der er gået lidt gammeldags mission i at få det afleveret ordentligt,« siger han og slutter:

»Det kunne være fint, hvis posten efter så lang tid endelig kunne komme frem.«

Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.