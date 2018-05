»Jeg synes, det er åndssvagt, at man straffer alle på den måde. Det er ikke fair.«

Sådan lyder det fra en af afgangseleverne på Slagelse Gymnasium, efter gymnasiet tirsdag valgte helt at aflyse den traditionsrige sidste skoledag for både STX- og HF-eleverne onsdag med blandt andet fælles morgenmad, nomineringer og eksamenslotterier, fordi flere elever var mødt fulde op - hvilket rektor Lotte Büchert ellers havde forbudt.

Tidligere har der ellers været tradition for, at man gerne må drikke alkohol på skolen dagen før den sidste skoledag, forklarer afgangseleven, der går på HF-delen.

»Der har hvert evigt eneste år været tradition for, at man godt må drikke alkohol om tirsdagen, og at man fester i 3.g-området og synger: 'Én dag tilbage'. Det er en gammel tradition. Men den har rektor så aflyst. Det gjorde hun allerede i starten af skoleåret,« forklarer den 20-årige elev, som ikke ønsker sit navn frem.

Hun forklarer, at flere elever blev ret sure over beslutningen dengang, og at det var det, der førte til, at flere elever fra STX-delen valgte at bryde alkoholforbuddet tirsdag - hvor HF'erne havde såkaldt 'skrivedag' og ikke var på skolen.

»Mange STX'ere valgte at gøre oprør i går (tirsdag, red.), så de har bare danset og hygget sig. Det var så åbenbart gået lidt amok, og så har rektor givet en kollektiv afstraffelse til alle - også til os, der slet ikke var på skolen. Vi får ikke nogen sidste skoledag, selvom vi ikke var med i noget af det,« fortæller eleven og tilføjer:

»Det er ikke nogen grund til at straffe alle elever på den måde. Sidste skoledag er en gammel tradition, og det er ikke fair, at det går ud over alle, for vi kommer jo ikke til at få muligheden for at få denne dag igen.«

Afgangseleven forklarer dog, at hun støtter op om 'oprøret'.

»Jeg synes egentlig, det var fedt nok, at de gjorde oprør, for det manglede lidt. Men det er unfair, at det skulle gå ud over alle. Der var også mange STX'ere, der ikke drak i går og ikke var med til noget af det heller,« siger hun.

Hun forklarer samtidig, at eleverne ifølge hende 'aldrig plejer at gå amok om tirsdagen', når de tidligere har fået lov til at drikke alkohol på dagen før sidste skoledag.

»Folk plejer sagtens at kunne styre det. Det er bare fordi, hun (rektor, red.) har ødelagt traditionen. Så tror jeg, at folk er blevet så sure over det, at de er gået amok,« siger eleven.

Er det i orden at aflyse sidste skoledag for alle elever, fordi nogle elever har været berusede dagen før?

I et debatindlæg i Sjællandske oplyser nogle af STX-afgangseleverne også, at de er triste over aflysningen af sidste skoledag.

»Det faktum, at nogle elever ødelægger oplevelsen for alle, hvilket ender ud i en kollektiv straf, er hverken acceptabelt eller retfærdigt. Vi mener, retfærdigheden bør ske fyldest, og at eleverne får muligheden for - traditionen tro - at nyde det øjeblik, hvor eksamenerne bliver offentliggjort,« lyder det blandt andet i debatindlægget.

Til BT forklarer rektor Lotte Büchert, at hun godt kan forstå, at mange elever er skuffede over, at deres sidste skoledag er aflyst - og at HF'erne er særligt skuffede, idet de ikke var på skolen.

»Det forstår jeg ganske udmærket. Jeg har også talt med mange HF-eleverne om det, og jeg har heldigvis også mødt stor forståelse for det fra mange af dem,« forklarer hun og fortsætter:

»Det, som jeg har sagt til dem, er, at jeg godt ved, at de ikke var på skolen, og at det er dybt beklageligt. Men at holde sidste skoledag for fire klasser (HF-klasserne, red.) kan jeg ikke, for så vil de andre elever også komme. På den måde er HF en del af fællesskabet, og det er jo dybt beklageligt, at det er sådan, men sådan er det nogle gange, når man er med i et fællesskab.«

STX-elevernes 'oprør' ændrer dog ikke på, at Lotte Büchert også fremadrettet vil sikre, at tirsdag - dagen før sidste skoledag - er alkoholfri, da det er en almindelig skoledag med undervisning.