Ved du noget om sagen, eller har du oplevet en lignende episode? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.



Halvanden uge. Så lang tid måtte der gå, før en ældre dame fra Lyngby fik mad.

Det skriver Lokalavisen.



Den 4. marts blev Gudrun Achen udskrevet fra Herlev Sygehus, og halvanden uge efter tog datteren Merete Bangsrud over til sin mor for at se til hende efter hospitalsbesøget.



I mellemtiden havde Gudrun Achen ikke fået mad leveret til sin lejlighed i Lyngby.

Det opfangede Merete Bangsrud straks, da hun ankom til sin mors lejlighed. Hun kunne nemlig mærke, at noget var helt galt.



»Min mor havde det rigtig dårligt og var i elendig forfatning. Hun var konfus, forvirret og trist. Min mor sagde, at hun ikke kan forstå, at hun ikke har fået mad, siden hun kom hjem fra hospitalet,« siger Merete Bangsrud til Lokalavisen.



Merete Bangsrud ringede derfor ifølge Lokalavisen til Den Private Kok, som er den madservice, der leverer mad til hendes mor og andre ældre.



Men da hun ikke kunne komme igennem og kun kunne høre en hyletone, ringede hun i stedet til Lyngby Rådhus, som blot foreslog, at Merete Bangsrud skulle prøve at ringe madservicen op igen.



Efter et stykke tids opklaringsarbejde fandt Merete Bangsrud endelig frem til, at den Private Kok var blevet opkøbt af Det Danske Madhus.



Det Danske Madhus forklarede, at de troede, at Gudrun Achen stadig var indlagt på hospitalet. De havde altså ikke fået besked om, at Gudrun Achen var kommet hjem og skulle have leveret mad igen.

Det forfærdede datteren, der er rystet over, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke opdagede, at en ældre dame manglede mad.



BT har talt med kommunen, som beklager situationen:



»Sådan en tragisk sag må selvfølgelig ikke kunne ske, og vi har en stor forståelse for borgerens situation,« fortæller Signe Ortved Krølner, Kommunikations- og pressekonsulent i Lyngby-Taarbæk Kommunen, som fortsætter:



»Det ser desværre ud til, at fejlen med den manglende udbringning af frokostmåltider både ligger hos os og hos vores private leverandør af madservice – og det er dybt beklageligt. Vi er nu i gang med at gennemgå vores procedurer, så lignende fejl ikke sker i fremtiden.«



