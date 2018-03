Skibet, der var på vej til Nuuk, har siddet fast i isen i det sydlige Grønland siden onsdag med 58 om bord.

Nuuk. Passagerskibet "Sarfaq Ittuk" sidder fast i isen i Torssukatak i det sydlige Grønland.

Det skriver TV2, som beretter, at der er 37 passagerer og 21 besætningsmedlemmer om bord.

Situationen er ikke til fare for hverken skib, besætning eller passagerer, skriver rederiet Arctic Umiaq Line i en opdatering på sin Facebook-side.

Rederiet beklager situationen.

- Situationen er beklagelig for alle parter, men vi er desværre ikke herrer over vejret og kan ikke gøre andet end at vente på, at vinden skifter, skriver rederiet på Facebook.

Skibet, der var på vej til Grønlands hovedstad, Nuuk, har siddet fast siden onsdag ifølge det grønlandske medie KNR.

Det er vindretningen og isen, der gør det umuligt for besætningen at få skibet videre.

Jakob Rousøe, der er leder af operationssektionen i Arktisk Kommando, forklarer til TV2, at skibet ikke kan flytte sig, fordi vinden står lige ind i bugten.

Rederiet forventer ikke, at skibet slipper fri før onsdag eller torsdag.

- Der er ikke noget, der tyder på, at vinden ændrer retning før sen onsdag, hvorfor vi først forventer, at "Sarfaq Ittuk" kan sejle nordover torsdag formiddag.

- Vi holder løbende øje med vejrsituationen, og skulle der opstå en mulighed, vil "Sarfaq Ittuk" påbegynde sin nordsejlads tidligere, skrev rederiet søndag på Facebook.

Ifølge mediet Maritime Danmark har et af Forsvarets Challenger-fly både fredag og lørdag fløjet over skibet og vurderet situationen.

Rederiet skriver på sin Facebook-side, at skibet ligger i et område, hvor der ikke er mobildækning, hvorfor ombordværende ikke kan kontakte familie.

"Sarfaq Ittuk" er 73 meter langt. Det er bygget i 1992 og sejler på rutefart langs Grønlands vestkyst.

