De store venstrefløjspartier gik tilbage, det borgerlige parti Demokraterne går knap otte procentpoint frem.

Nuuk. Grønlands nok mest liberale parti, Demokraterne, opnåede en fremgang på to mandater og sikrede sig dermed seks mandater i landstinget, Inatsisartut.

Dermed fik partiet den største fremgang - fra 11,8 til 19,5 procent af stemmerne - og blev valgets store sejrherre.

Det giver mulighed for indflydelse, og partiformand Randi Vestergaard Evaldsen er også klar til at gå med i en koalition.

Men ikke for enhver pris.

- Vi har krav på skattelettelser, som vi gerne vil have igennem. Den grønlandske befolkning, som arbejder, skal have flere penge i sin egen lomme. Det er det, der er kravet, siger hun til KNR.

Det er ultimative krav. Partiet betoner en langsom og økonomisk ansvarlig selvstændighedsproces.

Det endelige valgresultat giver Demokraterne 5712 stemmer, og for andet landstingsvalg i træk er partiet gået frem.

De store venstrefløjspartier gik tilbage, men bevarer magten.

Demokraternes Niels Thomsen, der har gjort comeback i politik, fik næstflest stemmer ved valget på verdens største ø.

Den 36-årige stemmesluger trak sig fra grønlandsk politik i 2011 til fordel for en karriere i det private erhvervsliv, men er nu tilbage.

Han har tidligere spillet for det grønlandske fodboldlandshold og var med til at vinde mesterskaberne på øen flere gange.

Valget blev udskrevet på grund af en uenighed om fordelingen af fiskekvoter. Demokraterne vil have en mere klar og gennemskuelig fordeling af kvoter.

- Vi mener ikke, at det er Naalakkersuisut (landsstyret, red.), der skal fordele kvoterne, men at det skal ske ved et auktionssystem, og at det er markedet, som bestemmer kvotefordelingen, siger Randi Vestergaard Evaldsen til Sermitsiaq.

/ritzau/