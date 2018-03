Efter henvendelser fra borgere og af frygt for forurening skal borgerne i Grindsted muligvis undersøges.

København. Alle borgere i Grindsted skal muligvis have undersøgt deres helbred, efter mistanke om at giftdepoter i byen muligvis har ført til uregelmæssigt mange tilfælde af sygdomme som ALS.

Det skriver DR Trekanten.

Efter borgermøder vil Region Syddanmark og Billund Kommune sammen gå til Styrelsen For Patientsikkerhed for at få undersøgt Grindsted-borgernes helbred.

På borgermøderne er politikerne blandt andet blevet gjort opmærksom på, at Grindsted har ti tilfælde af ALS - Amyotrofisk lateral sklerose - selv om byen statistisk set burde få konstateret et tilfælde hvert tredje år.

- Vi er ved at lave en henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor vi samler op på de nye fund, og den nye viden, vi har fået, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) til DR Trekanten.

- Der har også været en række borgermøder, der har givet anledning til en række spørgsmål og tvivl.

Billunds borgmester Ib Kristensen (V), bakker også en undersøgelse op.

- Der blev stillet forslag om det på informationsmødet i lørdags, og både regionen og kommunen bakkede op om det, siger han til DR Trekanten.

- Så vi vil sætte os sammen, og finde ud af, hvordan vi gør det. Der ligger jo ikke lige en færdig opskrift.

Det er en rigtig god idé, at lytte, når borgere udtrykker bekymring for deres helbred i forurenede områder, mener Hans Sanderson, der er seniorforsker i miljøvidenskab på Aarhus Universitet,

Han siger, at almindelige borgere kan opdage noget som forskere overser:

- Almindelige mennesker er eksperter på deres eget liv, og de ved ofte en hel del mere, end vi forskere ved om, hvad der er for nogle påvirkninger i deres dagligdag, siger forskeren til DR Trekanten.

Grindstedværket dumpede frem til 1962 store mængder tungmetaller, medicinalprodukter og opløsningsmidler i den såkaldte banegrav i Grindsted, og udledte op i 1970'erne store mængder kviksølv til Grindsted Å og til den kunstige sø Engsøen.

