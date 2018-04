It-selskaber skal selv betale for grøn strøm i Danmark. Ellers ryger de danske klimamål, advarer Greenpeace.

København. Regeringens egne klimamål og Danmarks bidrag til Paris-aftalen kommer i fare, hvis udenlandske datacentre ikke selv sørger for at skaffe sig tilstrækkelig grøn strøm.

Det siger Tarjei Haaland, klima- og energirådgiver hos Greenpeace. Hans kommentar gælder en ny analyse, som rådgivningsvirksomheden Cowi har udarbejdet for Energistyrelsen.

Cowi vurderer, at Apples, Googles og Facebooks kommende datacentre i Danmark sluger så meget strøm i 2030, at det svarer til op mod 17 procent af det samlede danske elforbrug.

- Danmark skal ikke blot lægge sig fladt ned og stille vores grønne strøm til rådighed for dem, der kommer og skal bruge så meget strøm. Det må de selv være med til, siger Haaland.

Regeringen bliver nødt til at kræve, at de internationale it-giganter bidrager, hvis den skal nå sit erklærede mål om mindst 50 procent vedvarende energi i 2030.

- Apple, Facebook og Google har for flere år siden lovet, at deres strømforbrug skal være 100 procent vedvarende energi, siger Tarjei Haaland.

Hvis it-selskaberne virkelig skal leve op til det, må det betyde, at de selv bygger eller finansierer den ekstra grønne energi, der skal til, tilføjer han.

Hvis datacentrene ikke selv sørger for den ekstra kapacitet i takt med, at de bliver bygget, så risikerer vi, at der det bliver sort strøm fra kul, der skal leveres, siger Haaland.

- Og det er imod alt, hvad Danmark skal gøre for at leve op til Paris-aftalen.

Den internationale aftale fra 2015, som kun USA står uden for, har som mål at bremse den globale opvarmning ved 2 eller helst 1,5 grader.

Et andet problem ved datacentrene er de store mængder overskudsvarme, de frembringer. Afgiftssystemet gør det i dag urentabelt at bruge energien, hvor den hører hjemme - nemlig som fjernvarme.

Det bliver et af temaerne i de snarlige forhandlinger om en ny energiaftale for 2021-2030.

/ritzau/