Ovenover kan du se en video af danskere, der danser som forskellige figurer fra 'Fortnite'.

‘Fortnite’ hedder spillet, der har taget verden med storm. Børn og voksne i hele verden, inklusive Danmark, er blevet bidt af skydespillet, og det siges, at der er 40 millioner brugere verden over.

Spillet er gratis og udviklet af spiludviklerne Epic Games og People Can Fly fra USA.

Allerede i 2011 blev de første spæde stik i udviklingen af 'Fortnite' taget, og i juli 2017 var spillet for alvor klar til at blive lanceret.

Siden er spillet blevet verdenskendt, og i februar i år satte Fortnite-rekord i antal brugere, da 3,4 millioner brugere spillede spillet på samme tid.

Bedste gratisspil nogensinde

En af brugerne, der har siddet klistret til sin skærm time efter time, er 24-årige Marius Nissen Dahl, som er stor tilhænger af spillet.

»Jeg vil næsten gå så langt at sige, at det er det bedste gratisspil nogensinde, måske lige overgået af spillet ‘League of Legends’,« siger Marius Nissen Dahl, som også mener, at en del af 'Fortnites' succes bunder i andet, end at det er et sjovt spil.

»De gør alt for deres spilleres skyld, som de lytter 100 procent til. Og det plejer spilvirksomheder ikke at gøre, så det har givet dem latterligt meget medgang med en ekstremt loyal brugerbase,« siger Marius Nissen Dahl, som på et tidspunkt spillede 'Fortnite' 20 timer om ugen.

'Fortnite' er et computerspil, hvor 100 spillere sammen bliver kastet af et fly og efterladt på en øde ø. Mange sammenligner spillet med filmen 'Hunger Games'.

På den øde ø skal alle 100 brugere kæmpe mod hinanden, indtil kun én står tilbage og dermed har vundet spillet.

På denne måde begynder et nyt spil om og om igen. Et spil varer altså kun op til 15 minutter.

Udviklerne af spillet kommer jævnligt med gratis opdateringer til spillet, så det hele tiden udvikler sig. Og det mener Thomas Vigild, spiludviklingslærer på Vallekilde Højskole og spilanmelder, også er en af grundende til, det er så populært. Det er næsten som en tv-serie, der udvikler sig for hver gang, man spiller.

Alle kan være med

Thomas Vigild mener ikke kun, det er et spil, der handler om at skyde hinanden, men om meget mere.

»Grafikken er ligesom et tegnefilmsunivers, og det gør, at målgruppen er meget bred, så selv børn på 8-9 år får lov at spille det. Det er en stor forskel fra andre spil. Og så kan man personificere spillet meget. Når jeg ser min søn spille det, går han meget op i kostumerne til sine figurer, så der er også humor i spillet,« siger Thomas Vigild.

En anden Fortnite-glad dansker er 22-årige Aleksander Holm. Han spiller det populære spil i op til tre timer om dagen.

»Kombinationen af, at man kan skyde og bygge objekter, er fedt. Og så er det fedt, at jeg kan spille på min Playstation samtidigt med, at mine venner også kan spille på computeren. Det er et af de eneste spil, hvor man kan spille på tværs af platforme,« siger Aleksander Holm.

Netop det sociale er en vigtig del af spillet for Emil Schultz, som bruger op til op til to timer på at spille Fortnite i hverdagene og fire timer i weekenderne.

»Jeg spiller 'Fortnite', fordi man også kan spille det med sine venner samtidigt. Det er kedeligt at spille spil alene. Så kan man snakke med sine venner og være social samtidigt med, man får action og spiller,« siger Emil Schultz på 20 år og fortsætter.

»I andre spil løber man alene rundt og bliver beskudt, hvor man i Fortnite kan forsvare sig på andre måder i fællesskab.«

Gratis betyder ikke gratis

Emil Schultz indrømmer, at spillet nogle gange er gået ud over dagligdagen.

»Nogle gange har jeg siddet og spillet med mine venner til klokken to om natten, og så kan det godt være en hård dag dagen efter,« siger han.

Thomas Vigild advarer forældre til børn, der i stor stil spiller det populære spil, da spillet, selvom det er gratis, godt ende med at løbe op i 5.000 kroner på grund af ekstraudstyr, man kan købe til figurerne.

»Der er meget i spillet, der kan købes, som for eksempel udstyr til sin spiller. Det skal man være bevidst om,« siger Thomas Vigild.

Udviklerne af spillet har alene i februar tjent knap otte millioner danske kroner.