Til trods for at alle tre børn samt hendes mand, Gorm, er danske statsborgere, bliver Maricina Santos Pedersen på tirsdag smidt ud af Danmark.

Det skyldes ifølge Frederiksborg Amtsavis, at den brasiliansk-fødte kvinde den 5. marts fik endeligt afslag på at blive familiesammenført gennem EU-retten med sin danske mand og børn i Danmark.

Da familien ikke vil splitte op, må lejligheden i Hillerød nu rømmes til fordel for en midlertidig Airbnb-bopæl i Malmö, fortæller Gorm Pedersen til BT.

»Vi pakker kufferterne nu,« siger han nøgternt, da det står klart, at en sidste appel til, at sagen kunne blive revurderet af Udlændingestyrelsen lørdag blev afvist.

Udsigten til at skulle flytte fra Danmark, hvor familien har boet siden 2015, ærgrer den tidligere udlandsdansker, der har uddannet sig i USA og boet og arbejdet i Tyskland, hvor han fandt kærligheden, inden han sammen med sin kone og børnene Mateus, Tim og Marja flyttede til Brasilien. Særligt ønsket om, at børnene skal have et godt forhold til Danmark, går ham på nu, hvor de alle fem må forlade landet.

»Da vores ældste søn, der er 15 år i dag, blev 12 år, spurgte vi os selv, hvad der ville ske, hvis han blev 18 år og aldrig havde boet her. Kunne han føle sig dansk? Vores børn kender Danmark, men at leve her, have venner og spille forenings-fodbold er noget andet. Vi havde det fint ude i verden, men vi blev nødt til at flytte hertil, så børnene kunne nyde at være danske, og jeg må sige, at de har suget Danmark til sig meget hurtigt,« siger Gorm Pedersen.

Også sønnen Mateus, der går i ottende klasse i Hillerød, ser med skepsis på at skulle flytte til Sverige.

»Jeg tænker, at det er ærgerligt, for så skal jeg lære et nyt sprog, og jeg risikerer at skulle gå om. Jeg tænker, det ville være bedst, hvis jeg blev færdig med 9. klasse her,« siger han.

Billede af afgørelsen fra Udlændingestyrelsen Billede af afgørelsen fra Udlændingestyrelsen

I afgørelsen om udvisning, som BT har set, lægges der vægt på, at Gorm Pedersen har været mere end 3,5 år væk fra EU, mens familien boede i Brasilien. Dermed lever han ifølge afgørelsen ikke op til krav om kontinuitet inden for EU.

Videre lægges der vægt på, at Maricina rejste til Danmark i juni 2016 - syv måneder efter Gorm. Ifølge Udlændingestyrelsen er hendes ansøgning om familiesammenføring gennem EU-retten derfor ikke sket i ‘naturlig forlængelse’ af ‘afslutningen’ på hendes mands ‘EU-retlige aktiviteter,’ står der.

Parret har selv forklaret Udlændingestyrelsen, at grunden til den forskudte ankomst til Danmark skyldtes manglende penge til flybilletterne i 2015.

Familien har mulighed for at søge om familiesammenføring gennem Udlændingeloven, nu hvor forsøget gennem EU-retten er mislykket, men Gorm Pedersen anser det ikke for realistisk at vinde ad denne vej heller, da hans tilknytning til Tyskland er større end Danmark grundet 16 års arbejde syd for grænsen, lyder det.

Til trods for den nedslående melding fra Udlændingestyrelsen har familien dog ikke opgivet håbet om at flytte hjem til Danmark igen. Over for Frederiksborg Amtsavis forklarer Gorm Pedersen, hvorfor familien nu flytter til Sverige.

»Planen er, at vi flytter til Malmø og beder om svensk opholdstilladelse. Der er mange, der henviser til, at de har gjort det. Vi skal opholde os effektivt, det vil sige bo og arbejde i et andet EU-land i en periode på minimum tre måneder. Så kan vi flytte tilbage og få fuld opholdstilladelse, hvis vi ikke ender med at blive i Sverige,« siger Gorm Pedersen til avisen.