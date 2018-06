Google fjerner nu ægget fra sin salat-emoji, fordi de vil tilgodese veganere.

Emojien får fjernet ægget i softwareopdateringen Android P Beta 2, der netop er udkommet. Også andre emojis ændres.

Google Emoji-manager Jennifer Daniel har delt nogle af de nye ændringer for emojis på sin Twitter-profil som bevis for, at Google er blevet mere mangfoldig, åbensindet og inkluderende.

Hun skriver:

’Der er meget snak om integration og mangfoldighed hos Google, så hvis du har brug for et bevis på, at Google prioriterer det, så må jeg lede din opmærksomhed hen på, at vi har fjernet ægget i salat-emojien i den nye softwareopdatering, hvilket gør den til en mere vegansk salat,’ skriver Jennifer Daniel.

There's big talk about inclusion and diversity at Google so if you need any evidence of Google is making this priority may I direct your attention to the emoji— we've removed the egg in Android P beta 2, making this a more inclusive vegan salad. pic.twitter.com/kzHY0A9ZjG — Jennifer (@jenniferdaniel) 6. juni 2018

Hello carnivores, vegans and everyone in between! Just want to clarify that the goal of salad emoji redesign was to create an image more faithful to unicode's description. "A bowl of healthy salad, containing lettuce, tomato, and other salad items such as cucumber." Bon appetite! — Jennifer (@jenniferdaniel) 6. juni 2018

Google indfører også nye emojis, der blandt andet inkluderer skaldede og gråhårede mennesker samt mennesker med krøllet hår. Derudover ændres ged-emojien også, da den så for aggressiv ud, og en række andre emojis.

All ya'll red heads are losing your red headed minds over the new red head emoji but ya'll realize this doesn't mean you get red headed skateboarders or redheaded vampires, right? You get … a redheaded person. That's it.



Also, shout out to my baldies, silver foxes, and curls! pic.twitter.com/OnSLQj2bzl — Jennifer (@jenniferdaniel) 6. juni 2018