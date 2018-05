En rigtig dejlig weekend venter med sol, varme og ingen regn og vind, og det flotte vejr fortsætter ind i næste uge.

»Fredag bliver en rigtig flot dag, og herfra bliver det bare bedre og bedre dag for dag.«

Så opløftende lyder det fra DMI fredag.

Vagthavende meteorolog på Danmarks Meteorologiske Institut, Frank Nielsen, lover nemlig en vejrmæssig flot weekend til hele landet.

Det går bedre dag for dag - med vejret I weekenden stigende temperatur og mere og mere sol. Fredag 15 gr. - Lørdag 18 gr - Søndag 20 gr. Med svag vind, bliver det en super forårsweekend med højtryk over Danmark.

Det starter med 15 grader fredag. Så bliver det til 18 lørdag, og søndag ender vi på dejlige 20 grader. Dertil kommer mangel på skyer, regn og stort set ingen vind.

Og ikke nok med det: I begyndelsen af næste uge kan vi sågar lokalt komme op på magiske 25 varme grader.

Selv om intet som bekendt varer evigt, så er det unægteligt noget, der lugter af sommer.

»Vi får en flot forårsweekend, som optakt til næste uge, hvor det i hvert fald i begyndelsen af ugen nærmest ligner sommervejr,« siger Frank Nielsen.

Hvad der sker med fronter og vejrsystemer efter tirsdag, er han ikke meget for at gisne om på nuværende tidspunkt. Men den tid - den sorg. Nu gælder det bare om at finde shorts, solbriller og ditto creme frem og nyde det - liiiiiiiiige så længe, det varer.

God weekend!