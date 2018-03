En ny rapport rangerer danskerne som verdens tredjelykkeligste folk. Finland tager førstepladsen.

København. Danmark er røget et skridt ned på lykkeskamlen.

Ifølge den nyeste rapport med titlen "World Happiness Report" udgivet af Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ligger Finland nummer et, mens Norge nupper andenpladsen.

Det betyder, at Danmark skubbes ned på en tredjeplads.

Det globale initiativ blev lanceret af FN i 2012, og det har til formål at promovere lighed og tillid.

De nordiske og europæiske lande plejer at ligge i toppen. Det er også tilfældet denne gang.

Hvis man kigger uden for top tre, finder man henholdsvis Island, Schweiz, Holland, Canada, New Zealand, Sverige og Australien.

I undersøgelsen har man modsat de andre år også evalueret, hvordan landets migranter har det.

Professor emeritus ved University of British Columbia John Helliwell, der er en af forskerne bag rapporten, siger, at der er mange ligheder blandt landene i top-ti.

- Det mest slående er, at der er en bemærkelsesværdig stor lighed mellem lykkefølelsen blandt migranterne og de lokalt fødte, siger han ifølge nyhedsbureauet AP.

Ranglisten er desuden baseret på en række andre konkrete faktorer.

Det gælder bnp per indbygger, forventet levealder uden sygdom, frihedsgrad, social støtte, grad af generøsitet og fraværet af korruption i stat eller erhvervsliv.

I alt har 106 lande deltaget.

Iran er bundskraber sammen med blandt andet palæstinenserne, Gabon og Venezuela. Det ulykkeligste europæiske land er Bulgarien på en plads nummer 100.

USA faldt til en 18.-plads fra tidligere at have ligget nummer 14. Siden man begyndte at lave rapporten i 2012, har USA ikke været blandt de lykkeligste ti.

/ritzau/