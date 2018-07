33 beboere i bygden Innaarsuit er blevet evakueret, efter at et stort isfjeld stødte på grund.

Nuuk. Det kæmpemæssige isfjeld ved bygden Innaarsuit i det vestlige Grønland har siden fredag aften rykket sig 500 til 600 meter væk fra bygden.

Det oplyser vagtchef Aqqaluk Petersen fra Grønlands Politi omkring klokken 13.30 lørdag.

- Vi har fået en melding fra kommunefogeden, som er politiets repræsentant i bygden, og han fortæller, at fjeldet er drevet et godt stykke væk fra bygden, siger han.

Frygten er, at isfjeldet kælver og sender en flodbølge ind mod bygden. Derfor er de lavest liggende huse blevet evakueret. Beboerne har fået stillet det lokale forsamlingshus til rådighed.

Vagtchef Aqqaluk Petersen fortæller, at det ikke er op til politiet at give grønt lys til, at de i alt 33 evakuerede beboere kan vende tilbage til deres hjem.

- Det er beredskabet, der laver den vurdering, så det er svært for mig at give en tidshorisont, siger han.

17. juni sidste år blev bygden Nuugaatsiaq ved Uummannaq, der også ligger ved Grønlands vestkyst, ramt af en flodbølge, som blev udløst af et jordskred.

Fire mennesker døde, 11 blev såret, og adskillige huse blev skyllet ud i havet. Både Nuugaatsiaq og nabobygden Illorsuit står i dag tomme, da myndighederne frygter et nyt jordskred.

/ritzau/